Mint arról már beszámoltunk: a labdarúgó NB I.-ben szereplő Mezőkövesd Zsóry FC kedden közleményt adott ki arról, hogy az MTK Budapest nem járult hozzá a vasárnapra kiírt bajnoki elhalasztásához, amit a dél-borsodiak azért kértek, mert egy héttel a bajnoki előtt még 16 játékosuknak volt pozitív a koronavírustesztje. A fővárosi klub is kiadott ezzel kapcsolatban egy közleményt szerdán, amelyben többek között az szerepel, hogy „az MTK Budapest elítéli és sportszerűtlennek tartja a Mezőkövesd Zsóry FC azon törekvését, amellyel klubunkra szeretné hárítani a felelősséget halasztási kérelmek ügyében”.

Az MTK azt is közzétette, hogy „klubunk ebben a kérdésben a folytatásban is az MLSZ halasztással kapcsolatos irányelveihez tartja magát, csapatunk bármilyen helyzetbe kerülve pályára lép majd halasztási kérelem és bárminemű hangulatkeltés nélkül – ahogy ezt tettük az elmúlt másfél évben több alkalommal is, hasonló nehézségektől sújtva”.

Korábban a Magyar Labdarúgó-szövetség is bejelentette, hogy a bajnokság az eredeti kiírás szerint folytatódik tovább.

Korábban történt

Az MTK Budapest korábban már más csapatnak is nemet mondott a halasztási kérelemre. 2020 októberében az Újpest FC szerette volna megrendezni későbbi időpontban az MTK Budapest elleni bajnokiját, mert akkor a lila-fehérek első csapatának keretéből mindössze 9 bevethető játékosuk volt, elsősorban a koronavírus által okozott kiesések miatt. Ám az MTK akkor is nemet mondott, így a lila-fehérek több U19-es játékossal voltak kénytelenek kiállni a 2020. november 1-jén megrendezett meccsre, amelyen hazai környezetben 4–0-s vereséget szenvedtek a kék-fehérektől.

(A borítóképen: Vasárnap meccset játszik a Kövesd és az MTK)