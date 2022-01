Ismeretes, hogy az UNI Győr ETO HC a koronavírusos megbetegedések miatt nem érkezett meg a jégkorong Erste Liga 28. fordulójának keddi, miskolci mérkőzésére, a DVTK Jegesmedvék így játék nélkül, 5–0-s gólkülönbséggel kapta meg a három pontot. A kisalföldiek ezt követően bejelentették, hogy hasonló ok miatt lemondják erdélyi túrájukat, így hasonló eredménnyel veszítik el a Gyergyószentmiklósra, Csíkszeredába és Brassóba kiírt meccseiket. Aztán újabb hírt kaptunk, mely szerint a járvány miatt a Debreceni EAC csapata sem kel útra Erdélybe, és nem áll ki az alapszakasz soron következő három összecsapására. A hajdúságiak közölték, hogy a protokollnak megfelelően keretük és szakmai stábjuk összes tagját tesztelésnek vetették alá, és többen pozitív eredményt produkáltak. Így a sok hiányzójuk miatt nincs meg a szabályok szerint a jégre lépéshez szükséges minimális, 13+1-es létszámuk, ezért a címvédő Csíkszereda, az előző idényben döntős Brassó, valamint a Gyergyói HK is 5–0-s eredményekkel gazdagodik, játék nélkül.

Sérül a sportszerűség

Megállás persze nincs, péntek este következik a 29. forduló, a budapesti Tüskecsarnokban 18 óra 30 perckor kezdik az FTC-Telekom – DVTK Jegesmedvék találkozót.

– Természetesen tartok az elkövetkezendő napoktól és hetektől – válaszolta Egri István, a Macik klubelnöke arra a kérdésünkre, amely a sportszerűség elvének sérülésére vonatkozott. – Utalok a világ legerősebb és legnépszerűbb ligájára, az NHL-re: a tengerentúlon már hatvan találkozó maradt el, és hol van még a krízis vége. A vírust nem lehet megállítani, és amikor ezt jeleztem, illetve azt tudakoltam, hogy mit fogunk tenni, az itthoni válságot hogyan fogjuk megoldani, kisebbségben maradtam. A többség ugyanis megszavazta azt az elvet, hogy az az alakulat, amelyik nem tud kiállni, 5–0-ra veszít, de más szankció – például büntetőpont-levonás – nem éri, így ezt követjük, ennek szellemében járunk el.

A helyi hokiélet első emberét ezután arra kértük, hogy árulja el a saját álláspontját, ha úgy tetszik, a különvéleményét, mire ezt a feleletet kaptuk:

– Azt mondtam, hogy ha a pandémia valahol felüti a fejét, akkor is próbáljunk később játszani. Amennyiben ez lehetséges, akkor egyezzünk meg a halasztásban vagy a pótlásban, annak érdekében, hogy a pályán és ne azon kívül dőljön el a pontok sorsa.

A veszélyeztetettségről

A klubvezető a félelmeit is összefoglalta:

– Azt előre borítékolom, hogy nem mindenkinek marad majd el ugyanannyi találkozója. Egyeseken végig­söpör a járvány, másokon kevésbé, lesznek jól járó klubok, és lesznek nagy vesztesek. Nekem az a gondom, hogy azért nem alakulhat ki tükörkép, mert nem lesznek egyformák a feltételek, de jelenleg nem tudunk semmit, azt sem, hogy milyen mértékű zuhatag vár ránk. Talán egy hónap múlva tisztában leszünk ezzel, de közben például minket is nyom a tét, az, hogy mely csapatok kerülnek az első hatba, melyek jutnak a kvalifikáción keresztül a rájátszásba, és melyek véreznek el. A jelenlegi helyzetünkben az a leghelyesebb, ha megpróbáljuk minél jobban védeni saját hokistáinkat, de burokba nem dughatjuk őket. Gondoljunk csak az utazásokra, a személyes találkozásokra: nálunk, a jégcsarnokon belül a felnőttek keverednek a juniorokkal, a gyerekekkel, óriási a jégcsarnok forgalma, azaz ki vagyunk téve a veszélyeknek. Az lenne a legjobb megoldás, ha az Erste Liga összes csapatát, vírusmentes játékosát bezárnánk egy hotelbe, amelyből csak egy jégcsarnokba mehetnének küzdeni, ez azonban nyilván kivitelezhetetlen.

Minél előrébb

A Macik elöljáróját természetesen a szakmai kérdésekkel is szembesítettük.

– Mostanában már megnyerjük a meccseink többségét, és abban bízom, hogy továbbra is javuló tendencia jellemzi majd a teljesítményünket. Korábban a gólképtelenség nyomasztott minket, most viszont nagy örömünkre egyre többször találunk a kapuba, a pillanatnyi gondunk inkább az, hogy a saját hálónk is sokszor rezdül. A csapatépítés nehézségein továbbhaladva az a célunk, hogy minél előrébb végezzünk, és majd meglátjuk, hogy produkciónk mire lesz elég – mondta Egri István.

A miskolci játékosok közül pénteken este Farkas O., Hyvarinen, Lövei, Pecsét és Szabad szereplése kérdéses.

(A borítóképen: Az FTC vendége lesz péntek este a DVTK [pirosban])