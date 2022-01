A jégkorong Erste Liga-alapszakasz 29. fordulója a Ferencváros otthonába szólította a Macikat. A táblázaton a két alakulat között egyenesen szakadék tátongott: a zöld-fehérek 39 pont különbséggel előzték meg a piros-fehéreket, akik mellett csak a műfaj örök bizonytalansága szólt. Az állandó kerettag miskolciak közül sérülés és betegség miatt ­Duschek, Farkas M., Hadobás, Hyvarinen, Lövei, Pecsét és Szabad nem szerepelhetett, a gárda így három sorral állt ki. Az FTC hadrendjének érdekességét az adta, hogy trénerüket is beszámítva korábban heten szolgáltak a Jegesmedvéknél.

Vojtkó révén vezettek

Az első harmad első perceiben jobbára a hazaiaknál volt a korong, az FTC játékosai szívbaj nélkül használták ki testi erejüket is. Pár perc elteltével vált kiegyenlítetté a küzdelem, a lövéseket a kapusok fogták, vagy célt tévesztettek. A lendületes diósgyőriek létszámfölényes akciókat is vezettek, ezekből azonban nem tudtak semmit kihozni. A 8. percben Galanisz középen majdnem kitört, két fővárosi azonban ollóba zárta és szerelte. Az első kiállítást a 9. percben Wehrs kapta, azt fogták rá a játékvezetők, hogy bottal akasztott, mozdulata határeset jelleget öltött, de kénytelen volt lemenni két percre. A fradisták az ilyenkor szokásos módon járatták a korongot, keresték a tiszta lövőhelyzetet, és amikor megtalálták, céloztak is becsülettel, rést viszont nem találtak. A 14. perc elején a vendégek jutottak előnyhöz a hol csatárként, hol védőként szolgáló Vojtkó révén (0–1). 14:36-nál járt az óra mutatója, amikor Doetzel magas bottal való játék miatt 2+2 perces kiállítást kapott, az öt a négy elleni szituációban pedig a finn Kulmala közeli lövésével egyenlített a bajnokesélyes (1–1). A szakasz végéig az eredményjelzőn nem történt változás, és a statisztikai mutatók (lőlap: 20–8, kiállítás: 0–6 perc) alapján elsősorban a borsodiak védőmunkáját emelhettük ki.

Kulmala másodszor

A középső felvonás elején hamar üzemi sebességre kapcsolt a Telekom, melynek tagjai közül a 22. percben ismét Kulmala iratkozott fel a gólszerzők közé, juttatta a játékszert Kiss B. mögé (2–1). Mindössze 10 másodperc telt el a középkörös korong­ejtéstől, amikor először kerültek emberfórba a Macik, Seregélyt ugyanis fogásért a büntetőpadra küldték. A cicázásból, bármennyire is iparkodtak Galaniszék, számukra nem sült ki semmi. Nyílt sisakos meccs alakult ki, hol az egyik, hol a másik társaság vágtatott előre és alakított ki gólszerzési alkalmat. A találkozó felénél McFadden balról indulva teljes kört írt le, mindenkit megkerült, de mutatványa közben elfogyott az ereje. A 33. percben Elgestal jutott középről célzáshoz, suhintott is, Nagy K. azonban úgy kapta el a korongot, mint madár a legyet. A 34. percben Hegyi Á. is mínuszlétszámhoz „segítette” sajátjait, akik viszont becsülettel bekkeltek, és tartották az állást. A 38. percben Károly R.-t bottal akasztásért leparancsolták, ennek következtében a negyedik előnyös játékához jutott a Fradi, de Kiss B. és a védők révén nagy munkát végeztek a Macik. A célzási arány (17–8) újra budapesti fölényről árulkodott, a kontrák révén persze a Diósgyőr előtt is adódtak gólszerzési alkalmak.

Wehrs egyenlített

Az utolsó harmadra úgy vonult ki Tokaji Viktor csapata, hogy még akár meglepetést is okozhat. Ennek jegyében tartalékait mozgósítva szállt bele a mérkőzésbe a DVTK, és a látottak alapján minden azon múlt, hogy melyik társaság zörrenti meg először a hálót. A 47. percben ehhez san­szot kapott az FTC-Telekom, ugyanis gáncsolásért Walker búcsúzott el átmenetileg a csatától. A kritikus pillanatokat átvészelték Miskolcziék, így a hajrára is benne maradt az esélyük a kalapban. Doetzel kapuvasat lőtt, majd Nagy G. a játék késleltetése miatt bűnhődött. Nem sokkal később, 42 másodpercre kettős fórba kerültek Galaniszék, és ezt kihasználva, Wehrs jobbról, középtávolról egyenlített (2–2). Következett a hosszabbítás, három a három ellen, az iksz azonban maradt, így következett a szétlövés. A lutrinak nevezett büntetőpárbajt a Fradi nyerte, így két pontot kapott, a DVTK pedig egyet.

FTC-Telekom vs. DVTK Jegesmedvék 3–2 (1–1, 1–0, 0–1, 0–0, 1–0) – szétlövéssel

Budapest, 508 néző. V.: Nagy A., Németh M. (Kis-Király, Pálkövi).

FTC-Telekom: Nagy K. (Arany) – Boros, Karmeniemi, Kulmala 2, Nagy G. (2), Somogyi – McFadden (1), Seregély (1), Fowlie, Pavuk, Tóth G – Bohunicky, Hegyi Á., Farkas L., Galántai, Roczanov – Sarcia, Bán, Komáromy. Vezetőedző: Fodor Szabolcs.

DVTK Jegesmedvék: Kiss B. (Praták) – Wehrs 1, Doetzel (1), Walker (2), Galanisz (1), Elgestal – Kiss R., Szirányi, Mihalik, Miskolczi, Ritó – Illés M., Vojtkó 1, Galajda, Mattyasovszky, Károly R. – Farkas O. Vezetőedző: Tokaji Viktor.

Kiállítások: 8 perc, ill. 10 perc+Wehrs (végleges fegyelmi).

(A borítóképen: Nagy csatában az FTC [fehérben] szerzett több pontot)