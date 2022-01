Látványos ünnepséggel húszezer néző előtt avatták fel az MVM Dome elnevezésű óriási sportcsarnokot, amely otthont adott a Magyarország – Hollandia férfi kézilabda-Európa-bajnoki selejtező mérkőzésnek. Megyénkből is sokan utaztak a nyitányra: köztük volt dr. Orosz Zsolt, Hernádnémeti polgármestere is.



Gyönyörű az aréna



– A párom egykor kézilabdázott, már csak ezért is szeretjük ezt a gyors és látványos műfajt – kezdte a településvezető, majd hozzátette: – Korábban is kinéztünk magunknak néhány nagy eseményt. A gyermekeinkkel és a baráti társaságunk tagjaival jártunk a női kézilabda Bajnokok Ligája-finálén, sőt a labdarúgó-kontinensbajnokság selejtezőjét, majd csoportmérkőzéseit sem hagytuk ki. Mivel rendre maradandó élményeket szereztünk, most úgy gondoltuk, hogy a helyszínen kell szurkolnunk a fiúknak. A hatalmas aréna egyszerűen gyönyörű, az összecsapás hangulata mindent vitt, a közönség megtette a magáét. Azt megemlítem, hogy a beléptetésnél akadtak apróbb technikai gondok, de ezeket a soron következő találkozóra nyilván orvosolják majd a rendezők.

A vereség sokkolta a nézőket, ugyanis erre talán senki nem gondolt.

– Azt elfogadom, hogy nem lehet mindig nyerni, és azt is, hogy a sportban képtelenség állandóan csúcsformát mutatni, de a mieink játéka most némiképpen csalódást keltett – folytatta Hernádnémeti első embere. – Korábban láttam nemzeti együttesünk több felkészülési és tétmeccsét, ezek alapján jegyzem meg, hogy a srácok még az edzés jellegű találkozókon is sokkal jobb produkcióval rukkoltak ki, mint a hollandok ellen – de még nincs veszve semmi, a portugálok és az izlandiak ellen lehet javítani.

(A borítóképen: Orosz Zsolt a feleségével a magyar–holland Eb-mérkőzésen)