Az ellenfél a csoporttárs, a bajnokság 13. helyén álló Békéscsaba 1912 Előre együttese volt, amely feleannyi pontot gyűjtött az őszi 20 fordulóban, mint a piros-fehérek. A bennmaradás eléréséért harcoló viharsarkiak mindössze 17 játékost neveztek a meccsre, ezzel szemben a DVTK 24 főt, akik közül ketten, Csatári és Kispál pályára sem léptek, nekik ezúttal annyi jutott, hogy végig melegítettek a második játékrészben, az oldalvonal mellett. A diósgyőrieknél a nagy létszám ellenére voltak hiányzók is. Póser kapus azért nem védett, mert ezúttal is csak két hálóőr kapott bizalmat. Ivánka azért maradt távol, mert a felnőttkerethez történt őszi csatlakozása után nem volt egészséges a külföldi edzőtáborba indulás előtt, ezért a formája visszanyerése miatt most rá az NB III.-as tartalékcsapatnál számítanak. Szeles betegsége után még nem kapott zöld utat az orvosi stábtól a visszatérésre, a nemrég szerződtetett Eppel Mártonról pedig éppen szerdán derült ki, hogy a betegsége után az összes vizsgálat jó eredményeket mutatott, így betegsége után újra edzésbe állhat, csütörtöktől. Makrai szinte biztos, hogy nem lesz tagja a DVTK tavaszi keretének, őt több NB II.-es együttes is szívesen látná, de amíg a sorsa nem rendeződik, addig az NB III.-as gárdával készül.