A mögöttünk hagyott esztendő tizenkét profi győzelmet hozott az Uno-X Pro Cycling Team számára, de ami komolyabb eredmény: a ProTeam ezúttal négy bringást adott „feljebb”, a Cro Race összetett másodikja, a norvég Markus Hoelgaard (Trek-Segafredo), az U23-as Európa-bajnok norvég Jonas Iversby Hvideberg (Team DSM), az U23-as időfutam Európa-bajnok dán Johan Price-Pejtersen (Bahrain-Victorious) és a dán U23-as országúti bajnok Frederik Rodenberg (Team DSM) is WorldTeamhez igazolt. A csapat létszáma is évről évre emelkedik, 2022-ben összesen huszonegy norvég és nyolc dán bringás viseli az Uno-X Pro Cycling Team mezét. Hatan közülük a Tour de Hongrie-t is megpróbálják meghódítani.