– Törekedtünk arra, hogy ha lehet, akkor egy nyolc-kilenc pontos fórunk legyen, ami nem jött össze, de az öt pont is öt pont – hangsúlyozta Szatmári Csaba. – Nem dőltünk a kardunkba, ha kikaptunk, de azt sem értékeltük túl, ha nyertünk, igyekeztünk minden eredményt a helyén kezelni, és mindig megbeszéltük, hogy miben kell javulnunk. Szeretem a rendet és a fegyelmet, szerintem enélkül nem lehet eredményesen dolgozni. Remélem, hogy a tavaszra még jobban összekovácsolódunk és egy jó, szép második fél év elé nézünk. A télen szeretnénk erősíteni két-három emberrel, de ilyenkor nem könnyű, majd meglátjuk. A feljutás terén szóba kell hozni azt is, hogy van, lehet osztályozó is. Csak a bajnokság végén derül ugyanis ki, hogy az aranyérmesek közül kik akarnak feljutni, kik vállalják az osztályozót, és közülük kinek fogja majd a kezét a sors, és esetleg meccsek nélkül feljut. Ez, ilyen szempontból kiszámíthatatlan, azonban nekünk felkészültnek kell lennünk minden eshetőségre.