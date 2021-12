A DVTK ezen a meccsen nem a három belső védővel állt fel, hanem egy négy fős hátsó alakzattal. A fiatal Csatári a középpálya jobb oldalán kapott helyet, ahonnan Molnár G. próbált meg a támadó kettős, Horváth Z. és Könyves mellé felfutni, őket kiszolgálni. Azonban a vendégcsapat bátran, kulturáltan játszott, védelmi vonalukat magasan húzták meg, hogy ne legyenek nagy távolságra a DVTK kapujától, és, hogy legyen esélyük támadások építésére. Emiatt, és részben azért mert jól támadták a labdát éppen birtokló hazai labdarúgókat, viszonylag sokat volt náluk a laszti. A játék jobbára a pálya középső harmadában folyt, helyzetek nem igazán adódtak az első játékrész első felében, leszámítva a les miatt meg nem adott hazai találatot, ami a lelátóról nem tűnt ,,hibásnak”. Mindettől függetlenül úgy látszott, hogy a Csákvár jobban tudja, hogy mit akar, a vendégek meccsterve jobban körvonalazódott, diósgyőri oldalon gyakori volt a tanácstalanság, és a középpálya közepén inkább az érvényesült, ami a Fejér megyeiek akartak. Ebben több volt a rombolás, de számukra a lényeg az volt, hogy a DVTK előtt kevés gólszerzési lehetőség adódjon, és ez így is történt. Csak Könyvesnek és Molnár G.-nek volt egy-így ígéretes lehetősége. És amikor már úgy tűnt, hogy gól nélkül mennek az öltözőbe a csapatok, a Csákvár megszerezte a vezetést. A 44. percben Molnár R. jobbról érkező beadását Takács T. fejelte a hazai kapu bal alsó sarkába (0-1).

Diósgyőri gólok

A második félidőre kettőt cserélt a hazaiak szakvezetője, és a Diósgyőr viszonylag hamar, már a 49. percben eltüntette a hátrányát. Ugyanis azok után, hogy Hosszú elhúzta a 16-oson belül, az alapvonal közelében Horváth Z. lábát, a játékvezető 11-est ítélt. A büntetőt Molnár G. küldte a kapu jobb oldalába (1-1). A piros mezes együttes természetesen nem érte be ennyivel, igyekezett megszerezni a vezetést, és amikor az 57. percben a csákvári védők megfeledkeztek Könyvesről, Molnár G. adott neki remek passzt. A csatár pedig elhúzta a labdát a kapujából kiinduló Auerbach mellett, és balról, laposan a ketrecbe gurított (2-1). Ezek után jönnie kellett a Csákvárnak, és 65. percben össze is hozták az egyenlítést, egy 11-esből. Könyves szabadított fel a saját 16-osán belül, úgy, hogy közben Kártikot is megrúgta, emiatt az élete utolsó felnőtt bajnokiját vezető Takács J. ismét büntetőt ítélt. A 11-est Takács T. vágta a bal alsó sarokba (2-2). A fordulatos meccs ezzel nem zárult le, maradt még adalék. A 75. percben Molnár G. akciógólt ért el. Németh M. balról érkező ívelését vette le a hazaiak játékmestere a jobb oldalon, majd 11 méterről a kapu rövid sarkába bombázott (3-2).

A meccs hajrájában, a jól kezdő vendégekben már nem volt annyi erő, hogy még egy találatot betermeljenek, hogy jó játékukat pontszerzéssel koronázzák meg. Az összecsapást, a rutinosabb, magasabb minőséget képviselő DVTK behúzta. A piros-fehérek ezzel zsinórban a kilencedik bajnokijukon maradtak veretlenek, és mivel a forduló előtt a tabella élen álló Vasas csak döntetlent ért el, a Diósgyőr a táblázat első helyére ugrott, szép karácsonyt szerezve ezzel a drukkereknek.

Diósgyőri VTK vs Aqvital FC Csákvár 3-2 (0-1)

Diósgyőr, 1551 néző. V.: Takács J. (Szilágyi, Benkő).

Diósgyőri VTK: Póser – Eperjesi, Hegedűs J., Szatmári, Bokros (Bárdos, 46.) – Csatári (Kocsis, 46.), Molnár G., Oláh B. (Szűcs K., 78.), Zsolnai (Németh M., 73.) – Horváth Z. (Bertus, 73.), Könyves. Vezetőedző: Kondás Elemér.

Aqvital FC Csákvár: Auerbach – Hosszú (Majos, 80.), Dulló, Koval, Bencze M. (Bakos, 80.) – Molnár R. (Kártik, 63.), Ominger, Magyar Zs., Torvund (Mim, 63.) – Murai (Kalmár, 84.), Takács T. Vezetőedző: Mónos Tamás.

Sárga lap: Torvund (53.), Ominger (71.).

Gólszerző: Molnár G. (50., 75. – az elsőt 11-esből), Könyves (57.), ill. Takács T. (44., 65. – a másodikat 11-esből).

Jók: Szatmári, Molnár G., Könyves, ill. Takács T., Dulló, Magyar Zs.

Kondás Elemér: – Küzdelmes meccs volt, rúgtunk szép gólokat, de ezen a meccsen harcolni kellett a győzelemért. Nem volt könnyű dolgunk, jó ellenféllel találkoztunk, és mintha kényelmesen játszottunk volna az elején, a Csákvár pedig agresszíven futballozott, és gólt is szerzett. A második félidőre úgy jöttünk ki, hogy meg akarjuk fordítani az eredményt, ez sikerült is. Jó őszt zártunk, az utolsó 9 meccset nézve 92,5 százalékos a teljesítményünk. Gratulálok a csapatnak, jól dolgoztak, megérdemelték, hogy ilyen őszt zárjunk.

Mónos Tamás: – Úgy jöttünk ide, Diósgyőrbe, hogy pontot, pontokat szerezzük, erre készültünk egész héten, a labda kihozatalból, az ellenfél térfelén szerzett labdákból akartunk helyzeteket kialakítani. Többször is jó pozícióban szereztünk labdát, de a rutintalanságunk miatt nem tudtuk befejezni az akciókat, illetve több gólt szerezni. Amit elterveztünk, az pontokban nem jelenik meg, játékban viszont igen. Idegenben, a bajnokesély csapat vendégeként így kell futballozni. A mutatott játék jó irányba visz minket januártól.