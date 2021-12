Az NB I.-es bajnokság 16. fordulója keretében a Mezőkövesd Zsóry FC vendége a várakozáson felül teljesítő Kisvárda Master Good gárdája volt. A hazaiak összeállításában csupán egy változtatást eszközölt a Gyirmót ellen idegenben győztes gárdáján Supka Attila vezetőedző, aki a sérült Nagy D.-t Vutovra váltotta.



Ünnepelt



Az MZSFC trénere egyébként ünnepelt, hiszen háromszázadik élvonalbeli meccsére készült, és az pedig már csak hab volt a tortán, hogy korábban éppen Kisvárdán dolgozott. A múlt hetihez képest szintén egy helyen cserélt vendégek azzal a tudattal kezdték a mérkőzést, hogy a Ferencváros debreceni veresége következtében, amennyiben győznek, a táblázat élére ugranak.

Az 5. percben Katanec eladta a labdát a félpályánál, a vendégek létszámfölényes akcióját azonban Ötvös elügyetlenkedte, miként a túloldalon ugyanezt tette Jurina, aki viszont a talaj rovására írhatta suta mozdulatát. Sok rossz átadás csúszott a játékba, a küzdelem dominált, helyzet egyik kapu előtt sem adódott. A középpályán tömörültek az együttesek, valószínűleg azért, mert erre kaptak utasítást a szakvezetőktől. A 14. percben már változtatott a szabolcsi alakulat, ennek oka Peteleu sérülése volt. Kiegyenlített játékkal teltek a percek, különösebb izgalomra egyik oldalon sem adtak okot a szereplők.



Helyzetek nélkül



A kapusoknak csupán annyi dolguk volt, hogy a beíveléseket lehúzzák vagy hogy a hazaadások után tisztázzanak. A 26. percben a magasra ugró, magas termetű Jurina fejelhetett az ötösről, de szabálytalankodott, így odalett a helyzet. Nem sokkal később Bumba 17 méterről jobbal a bal alsó sarkot vette célba, közepes erősségű lövését azonban Tordai elvetődve magabiztosan hárította. A 37. percben Besirovic a bal oldalról végzett el szabadrúgást. Beívelésére Katanec érkezett, 9 méterről erős fejest küldött a keresztléc alá, Dombó azonban biztos kézzel fogta a labdát. A túloldalon Asani lőhetett jobbról, a 16-oson belülről, a háló helyett azonban jócskán fölé emelt. A 44. percben Besirovic az ötös bal oldalának közelében jutott kecsegtető pozícióba, lövésébe viszont Cirkovic beledobta magát, a szünet előtt pedig Lakvekheliani meghúzódott, helyére a folytatásban Szépe állt be.



Utólag megadta



A lapos első félidő után mindenki abban bízott, hogy a trénerek a folytatásra fellelkesítik játékosaikat, így jobb játékot hoz majd a második szakasz. A túlbiztosított védelmekből mellesleg azt lehetett sejteni, hogy a gólt nem kapni elv élvez elsőbbséget. Az 54. percben Mesanovic 8 méteres, a kapu jobb sarkára tartó fejesét Tordai elegáns mozdulattal ölelte mellre. Besirovic is megsérült, helyére Calcan került, aztán jött Drazic is. Az idő múlásával felmerült annak „gyanúja”, hogy amelyik gárda szerez egy gólt, begyűjti a három pontot. A 67. percben a semmiből jött is ez az egy, így innentől kezdve a fürdővárosiaknak kellett futniuk az eredmény után. A 76. percben dőlt el a találkozó sorsa, igaz, a játékvezető először les címén érvénytelenítette a találatot, majd a négyperces videós ellenőrzés után mégis középre mutatott. A második félidőben a határozottabb éllovas megérdemelten győzött a kapura ezúttal kevés veszélyt jelentő és tompán futballozó matyóföldiekkel szemben.





Mezőkövesd Zsóry FC vs. Kisvárda Master Good0–2 (0–0)



Mezőkövesd, 600 néző. V.: Farkas Á. (Bornemissza, Horváth R.).



Mezőkövesd Zsóry FC: Tordai (5) – Vadnai (5), Pillár (5), Katanec (5), Lakvekheliani (5) – Cseke (4), Cseri (5), Kocsis (5) – Vutov (4), Jurina (5), Besirovic (6). Vezetőedző: Supka Attila.



Kisvárda Master Good: Dombó (6) – Peteleu (–), Prenga (6), Cirkovic (6), Leoni (5) – Melnik (5), Karabelyov (5) – Asani (6), Ötvös (6), Bumba (6) – Mesanovic (7). Megbízott vezetőedző: Erős Gábor.



Csere: Peteleu helyett Hej (5) a 14., Lakvekheliani helyett Szépe (5) a 46., Vutov helyett Drazic (4) az 58., Besirovic helyett Calcan (4), az 58., Bumba helyett Navrátil (–) a 81., Asani helyett Camaj (–) a 82., Mesanovic helyett Czérna (–) a 89. percben.

Sárga lap: Leoni a 11., Bumba a 27., Katanec a 29., Vutov a 47., Kocsis a 88. percben.

Gólszerző: Prenga (0–1), a 67. Mesanovic (0–2) a 76. percben.



Supka Attila: – A kiegyenlített mérkőzésen az első gólig jó teljesítményt nyújtottunk. Mindkét oldalon adódtak kisebb helyzetek, de nagyok egyik fél előtt sem akadtak. A Kisvárda első gólja előtt hibát követtünk el, majd futottunk az eredmény után, de kinyíltunk és ellenfelünk ezt kihasználta.



Erős Gábor: – Nagyon küzdelmes mérkőzést vívtunk. Egységes és nagybetűs csapatunk van, ez a sikerünk titka.



A gólok története



67. perc: Bumba bal oldali szabadrúgását Vadnai nem tudta kifejelni, a labda pedig átkerült a jobb oldalra. Asani éles beadását Tordai nem tudta megfogni, a játékszer kipattant róla, Prenga pedig jókor volt jó helyen és három méterről, ballal, középmagasan a kapuba lőtt, 0–1.

76. perc: Bumba, majd Ötvös volt a labda útja. Utóbbi balról beadott, a fedezetlenül maradt Mesanovic pedig közvetlen közelről, jobbal a kapuba passzolt, 0–2.



(A borítóképen: A kék mezes hazaiak nem tudtak gólt szerezni)