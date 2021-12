A labdarúgó NB III.-ban szereplő Diósgyőri VTK tartalék csapata a Keleti csoport őszi küzdelmeinek zárultával a húszcsapatos mezőnyben a 13. helyről várja a folytatást. A piros-fehérek ahogy az előző évadban, úgy most is halvány kezdés után kezdtek előrelépdelni a tabellán. A tavalyi bajnokságban 9 forduló után 1 győzelemmel, 3 döntetlennel és 5 vereséggel álltak a 19. helyen, a mostani idényben 9 kör után 1 győzelem, 2 döntetlen és 6 vereség volt a mérlegük, a 18. helyen szerénykedve. További érdekesség, hogy az előző idényben, az őszi záráskor szintén a 13. helyen álltak, és akkor 21 bajnokin gyűjtöttek annyi pontot, 24 egységet, mint most 20 játéknap alatt.

– A második csapatoknak az a sajátossága, hogy szinte minden évad elején új együttest kell építeniük. Ez érzékelhető az eredménysorunkban, a mostani ősszel is hektikusan szerepeltünk – mondta Zsivoczky Gyula, a DVTK tartalék edzője. – Három részre osztható a szezon, az első 8 fordulóban még nem alakult ki a váz, már csak azért sem, mert a kevés rendelkezésre álló játékos miatt a felkészülés nem sikerült jól. Ezt követően viszont jött egy jó periódus, kilenc meccsen csak egyszer nem sikerült pontot szerezni. Aztán a biztató szakasz után az utolsó három bajnokira elfogytunk. Egy tartalékcsapatnál a munka speciális, a felnőtt futballra készítjük fel a játékosokat, amikor majd eredménycentrikusan kell játszani, itt viszont nincsenek olyan célok a csapat elé tűzve, hogy dobogón kell végezni, vagy bajnokságot kell nyerni. Egyvalami van, bennmaradást érő helyen kell zárni, hogy a következő korosztályok számára is adott legyen az NB III.-as szereplés lehetősége. Itt az egyén fejlődése, annak elősegítése a legfontosabb, az, hogy felnőttek ellen szerezzenek tapasztalatot a fiatalok úgy, hogy közben meccseket is nyernek.

Nem elégedett

És hogy mennyire volt elégedett az őszi teljesítménnyel az edző?

– Maximalista embernek tartom magam, és emiatt a féléves szereplésünkkel nem vagyok elégedett. Az idén egy meccsel kevesebbet játszottunk az ősszel, és bár ugyanannyi pontunk van, mint egy éve, van hiányérzetem. Van mit pótolni annak érdekében, hogy ugyanazt elérjük, amit tavaly, hogy esetleg előrébb végezzünk a tabellán. De nem a helyezés a fontos, mi abban mérjük az eredményeket, hogy mennyi játékost tudunk adni az első csapatnak, hogy Csatári, Jurek vagy Illés szerepet tud-e kapni az első csapatnál, Zsemlyéhez, Kispálhoz hasonlóan – mondta Zsivoczky Gyula, majd így folytatta: – Az ősszel több csapatszintű hibánk volt, elsősorban ezek okozták a vereségeket. Viszont amikortól csapatszinten egy jó átlagra voltunk képesek, már nem kényszerültünk alárendelt szerepre. A fiatalok egy tanítási folyamat részesei, és közülük nem lesz mindenkiből profi játékos, de az NB III.-as szintet minimum tudni fogják, és akiknek a fejlődési szakaszuk, ütemük megfelelő, azok magasabb osztályban is lehetőséghez juthatnak.

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy most, hogy csak egy osztály van az első és második együttes között, szemben a tavalyi évvel, amikor még NB I.-es volt a DVTK csapata, könnyebb útjuk van-e a fiataloknak felfelé.

– Most nehezebb – válaszolta az edző. – A fiatalok versenyeztetéséhez, a tapasztalatszerzésükhöz szükség van az első csapatból visszajátszó 1-2 rutinos labdarúgóra. Csakhogy ebben az évadban mi is, és az első csapat is vasárnap játsszuk a bajnokik többségét, ezért sokkal kisebb az átjárási lehetőség. Az borzasztóan rossz dolog, több szempontból is, hogy a DVTK kiesett a másodosztályba, és a sok rossz között egy apró dolog van, ami az akadémiai képzés szempontjából pozitívum, nevezetesen, hogy az NB II.-ben van fiatalszabály, és minden mérkőzésen játszania kell egy 20 év alattinak. Ezért a helyért többen is versenyeznek, Kocsison kívül mind saját nevelésű labdarúgók, és többen már lehetőséget is kaptak. Az utánpótlásképzésben dolgozók számára ez öröm, de emellett azért az is látszik, hogy sokat kell fejlődniük a fiataloknak, hogy ott meghatározóak legyenek, és ott is tudjanak ragadni.

A tavaszról

A tavaszi szezonnal kapcsolatos várakozásokról a következőket mondta Zsivoczky Gyula:

– Levontuk a konzekvenciát az ősszel kapcsolatban. Támadásban nagyon jó dolgokat csináltunk, de védekezésben sok kritikai észrevételt voltunk kénytelenek tenni. Vagyis a védekezésen okvetetlenül javítani kell. Sok munka vár ránk januártól, de addig is a stábom nevében kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánunk minden diósgyőri szurkolónak és sportbarátnak.

