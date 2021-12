– Az történt, hogy az egyik csapattársunk látta az interneten a Hajdúhadházra való László Gyula videóját és az egyik televízió műsorában is megnézte, hogy mit tud, erre csináltunk neki fellépési lehetőséget – mondta Becánics Zsolt. – Vendégünk betegségekkel bajlódik és nehéz körülmények között él. Nálunk a szünetben és a meccs végén adta elő mutatványait, amelyekről azt kell mondanom, hogy minden olyan trükköt tud, mint amit vagy amiket mondjuk Messi és Ronaldo előad – persze utóbbiak mindezt meccskörülmények között, ellenfeleik gyűrűjében teszik. László Gyula azt csinál a „pettyessel”, amit csak akar, dekázik és fejel, háttal és vállal, tarkóval és térddel is bármeddig szelídíti, az a lényeg, hogy a játékszert akár egy óráig is a levegőben tartja. Erre van adottsága és tehetsége, szóval nagyszerűen szórakoztatta a szurkolóinkat, produkcióját pedig klubunk márkás futballcipővel köszönte meg.