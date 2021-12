Az előző szezonban 18. helyezettként búcsúzott az NB II.-től a KolorCity Kazincbarcika SC labdarúgócsapata. A nyáron egy futballista maradt csupán a keretből, új edző is érkezett, az együttes a 2021/2022-es évad felénél élen áll (53 ponttal) az NB III. Keleti csoportjában.

Számára mennyire meglepetés – vagy éppen nem – az őszi első hely? – kérdeztük Varga Attila vezetőedzőtől.

– Egyáltalán nem meglepetés ez számomra, hiszen csakis ezért jöttem a klubhoz, hogy megnyerjük a bajnokságot, és ehhez már az első fél évben le kellett tenni a névjegyünket! Az, hogy megnyertünk 20 meccsből 17 mérkőzést, hogy rúgtunk 62 gólt, és csupán 12-t kaptunk, nem a szerencse vagy a véletlen műve. A csapat a szezon végére elfáradt, ez normális, hiszen rengeteg meccsen léptünk pályára, de a győzni akarás sohasem hiányzott. Elégedett vagyok!

Jó futballt

Felvetettük, hogy vajon milyen faktoroknak, elemeknek köszönhető szerinte az, hogy így állnak.

– Rend van a klubon belül, nincsenek széthúzások, mindenki tudja a feladatát – hangsúlyozta Varga Attila. – Már az idény kezdete óta mondtam, hogy ez a csapat készen áll arra, hogy megnyerje a bajnokságot. Jól igazoltunk emberileg és szakmailag is, nagyon jól karakterizált a keret, elégedett voltam és vagyok az öltöző összetételével. A mérkőzéseken irányításunk alatt tudtuk tartani a pálya minden szegletét, jól játszottunk, és fegyelmezettek voltunk, jól teljesítettünk, és megmutattuk, milyen minőséget képviselünk, mire vagyunk képesek, szerintem jó futballt játszottunk.

Nagyon fontos az eredmény terén a csapat-edző kapcsolat, ha ez nem működik, akkor az mindenre kihatással van, lehet. Az eredmények azt jelzik, hogy „megfelelő” viszonyban van a játékosaival, és viszont – jegyeztük meg.

– Fontos szempont, hogy egyetlenegy játékos sincs a jelenlegi keretben, akit én vagy a szakmai igazgató, Koszta Péter ne szerettem volna itt tudni – nyilatkozta Varga Attila. – Mint már utaltam rá, nagyon jó karakterek alkotják a csapatot. Létfontosságú volt a jól körülhatárolt cél kitűzése rögtön az elején. Egy edzőnek kicsit pedagógusnak, pszichológusnak is kell lennie, hogy tudja, miként képes motiválni a játékosait. Én egy beszélgetős edzőnek tartom magam, meghallgatom a játékosokat, beszélgetek velük akár sporton kívüli dolgokról is. Az elképzeléseimet, mentalitásomat, munkamorálomat szeretem átragasztani a játékosokra, ami itt most nagyszerűen működik. Mindig a pozitív dolgokat erősítem bennük, éreztettem a bizalmat a részemről. És ami még nagyon fontos a szakmaiságon felül, az az, hogy közös csapatépítő foglalkozásokat iktatok be, amik segítenek a játékosok és a stáb között is elmélyíteni a kapcsolatot. Ma sokkal távolságtartóbb, megfontoltabb vagyok, mint évekkel ezelőtt, mégis extrán működik a kémia az egész klubban.

A DVTK elleni meccs

Tudakoltuk azt is, vajon van vagy vannak-e olyan mérkőzések a sorban, amelyiken vagy amelyeken a nyújtott teljesítmény, jó játék meglepte, mert nem számított rá.

– Sűrű, hosszú volt a szezon, rengeteg jó mérkőzés van a hátunk mögött, elégedett vagyok, hisz vezetjük a csoportot, továbbjutottunk a Magyar Kupában két magasabban jegyzett csapat ellen, a célunk pedig az, hogy a következő körbe is bejussunk – fogalmazott Varga Attila. – Egyértelmű, hogy a DVTK elleni sikeres kupamérkőzést említeném, ott tényleg meglepett, hogy ami a játékunk jellegzetessége, mennyire jól működött azon a találkozón egy topcsapat ellen.

Mindent beleadnak

Kíváncsiak voltunk arra, hogy szerinte mi a helyes hozzáállás abban a tekintetben, hogy a játékosok ne higyjék el már most, hogy a feljutás „fél lábbal” is meglesz.

– A helyes hozzáállás? – kérdezett vissza a szakvezető. – Az, hogy minden ellenfelünket tiszteljük, keményen dolgozunk, soha nem megyünk ki a pályára, csakis azzal a hozzáállással, hogy mindent beleadunk az eredmény érdekében, hogy az alázat, akarat, győzni akarás, küzdeni tudás és a tudatosság jellemzi a karakterünket. Nemhogy fél lábbal, de sehogy sincs meg a feljutás! Ez olyan, mint egy atlétikai versenyen: a 100 méteres síkfutás sem 50-60 méternél dől el! Nagyon keményen kell koncentrálnunk mindenre az előttünk álló tavaszi szezonban is. A játékosok tudják, mik az elvárásaim a következő időszakra. Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy megköszönjem a csapatnak, a vezetőknek, a stábnak, a technikai személyzetnek és a városnak ezt a csodálatos fél évet.

Változásokról, felkészülésről



Varga Attila arról is beszélt, hogy tervez-e módosításokat a keretben, illetve hogy mikor, hogyan végzik majd a téli munkát.



– Vannak olyan posztok, ahol nincs meg az egészséges konkurencia, amit nagyon fontosnak tartok a folyamatos fejlődés miatt. Talán két-három változást tervezünk egy szisztematikus kiválasztás után posztra erősítéssel – mondta a tréner, aki így folytatta: – December 8-tól a játékosok szabadságukat töltik, majd december 27-től egyéni edzésterv alapján dolgoznak január 3-ig. A csapatedzést január 4-én kezdjük. Az első két hétben itthon készülünk, majd Telkiben játszunk két edzőmérkőzést erős csapatokkal. Hét edzőmérkőzést játszunk NB I.-es, NB II.-es, külföldi és listavezető NB III.-as klubok ellen. Az első edzőmérkőzést január 12-én játsszuk, a DVSC lesz az ellenfél.

(A borítóképen: Sokszor örülhettek góloknak, győzelmeknek a barcikai játékosok)