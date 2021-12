Hétfőn játszott legutóbb tétmérkőzést a Vegyész RC Kazincbarcika extraligás férfi röplabdacsapata. Az észak-borsodiak a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében a visszavágót vívták meg az NB I. ligában szereplő GLP Nyíregyháza ellen, és miként az első, november 3-i odavágón, úgy hazai környezetben is biztosan nyertek 3:0-ra. Hogy a továbbjutás mellett volt-e valamilyen más konkrét feladat, elképzelés ezen a meccsen, arról Toronyai Miklóst, a VRCK vezetőedzőjét faggattuk. – Az volt a lényeg, és ennek örülök, hogy pihentetni tudtam több kulcsjátékosomat – közölte a szakember.

– A nyírségi kollégám elmondta a találkozó után, hogy nem ugyanazon célokért küzd a két klub, és ebben tökéletesen igaza van. Az osztálykülönbség ellenére nem volt semmilyen lebecsülés, nagyképűség a részünkről, hála istennek a fiatalok éltek a lehetőséggel. Nem kellett játszania így Páeznek, Moraesnek, Ciupának, Blázsovics mindössze egy fél szettet kapott, Juhász pedig csak egy szervára ment be a végén, a két centerünk Bibók és Péter M. volt. A tavaly műtéten átesett és hosszú kihagyás után visszatért Szabó Dávid végigjátszotta a találkozót, neki, úgy érezzük, kellenek az ilyen meccsek. Nagyon jól felhozhatja egy ilyen mérkőzés, amelyen lehet önbizalmat szerezni. Ugyan már játszott valamennyit korábban, de egyre jobban összekapja magát.



Játszik, nem játszik



A negyeddöntőben már egy „keményebb falat” következik a barcikaiak számára, ugyanis a legjobb négyért a Széchenyi Győrt kiejtő MAFC-BME következik. A kétfelvonásos párharc első ütközetét vasárnap 19 órától a Vasas Folyondár utcai létesítményében tartják meg.

– Ez egy teljesen más csata lesz – közölte Toronyai Miklós. – Amióta lement az őszi utolsó bajnokink, csak erre a párharcra figyeltünk, ez volt, van a fókuszban. Vannak kölcsönös tapasztalatok, a legutóbbi, hogy november elején az Extraligában itthon kikaptunk tőlük 3:2-re. Pedig az első két nyert szettben szinte hibátlanok voltunk, majd fordult a kocka, és megleptek bennünket a fővárosiak. Azt a vereséget már akkor kitárgyaltuk, nem foglalkozunk vele, levontuk a konzekvenciákat. Most jönnek különböző hírek, hogy egyik legjobbjuk, Csoma játszik, nem játszik, de nem szeretném, ha ez elvonná a figyelmünket. Készültünk arra is, ha lesz, arra is, ha nem lesz, az a lényeg, hogy tudjunk választ adni mindenfajta eshetőségre, aztán kiderül majd úgyis minden a pályán. Erős csapat a MAFC, az Extraligában jelenleg ők 10 ponttal a hatodik helyen vannak, mi 12 egységgel a harmadikon, pillanatnyilag a Kaposvár és a Pénzügyőr picikét ellépett a többi csapattól. Ez is jelzi, ami a kupára is igaz, hogy bárki képest bárkit, bárhol legyőzni. Természetesen szeretnénk már Budapesten nyerni, minél jobb eredményt elérni a visszavágóra. A Folyondár utcában tavaly is sokat játszottunk, úgyhogy a pályát ismerjük. Az évad elején a klubvezetéssel kitűztük azon célt, hogy mindkét sorozatban lépjünk előrébb, ez a Magyar Kupában azt jelenti, hogy ha a bronzéremtől jobbat akarunk, márpedig akarunk, akkor minimum a MAFC-on túl kell jutnunk. Ez nem kicsi, de nemes feladat.

A visszavágót jövő csütörtökön 17 órától rendezik majd Kazincbarcikán. Ezen meccset ugyan eredetileg december 19-re (vasárnap) tervezték, ám a válogatott programja miatt három nappal előrébb hozták.



Múlt, tények



A Vegyész RC Kazincbarcika csapata legutóbb 2018-ban hódította el a kupaserleget, 2019-ben és 2021-ben bronzérmes volt, 2020-ban pedig negyedik. Az elődöntőt – a tervek szerint – január 9-én és 16-án játsszák, míg a döntőt március 11-13-ra tervezi a Magyar Röplabda Szövetség.



(A borítóképen: Bibók (13) ponterős játékára is szükség lesz)