A Putnok FC NB III.-as labdarúgócsapatánál nagy változások történtek a nyáron, úgy a keretben, mint a kispadon. Ez utóbbit egy olyan fiatalember foglalta el Szala Ákos személyében, aki még csak 29 esztendős, ám előtte már igyekezett bizonyítani a megyei I. osztályban, Felsőzsolcán.

– Sok idő nem volt a keret kialakítására – kezdte az edző. – A voksot alacsonyabb osztályban játszó fiatal tehetségek mellett tettük le, velük töltöttük fel a keretet, és úgy néz ki, hogy ez a döntésünk sikeres volt. A tehetség mellett fontos volt, hogy a játékosok jó emberi kvalitásokkal is rendelkezzenek. Az évadnak sötét lóként indultunk neki, az elsődleges célként a biztos bennmaradást tűzték ki a vezetők. Viszont már ekkor jeleztem, hogy a célom az első nyolcba kerülés az ősz végére, miután bízom, bíztam a csapatban, a játékosok képességeiben és a munkánkban.

A putnokiak tíz forduló után ugyanakkor 2-3-5-ös mutatóval, 9 ponttal álltak, kétegységnyire a kieső helytől.

– Akkor is azt mondtuk a játékosoknak, hogy oda tudunk érni az általam kitűzött célhoz – jegyezte meg Szala Ákos. – Biztosak voltunk ugyanis abban, hogy amit az edzéseken betettünk, annak előbb-utóbb meglesz az eredménye, jönni fognak a győzelmek. A második tíz mérkőzésünkön már hétszer nyertünk, két meccsünk lett döntetlen, és csupán egy alkalommal kaptunk ki, ez összességében 23 pontot hozott nekünk ebben a szakaszban. Úgy gondolom, nagyon kellett a szeptember végi, 1–6-os hajdúszoboszlói pofon, ami után szerkezetet váltottunk. Ez bejött, később nagy fegyverünk lett, hogy a keret összes tagja tud három játékrendszerben futballozni, s ezáltal kevésbé vagyunk kiismerhetőek. Nyilvánvaló, hogy ahogyan elkezdett megindulni a szekér, a pontokkal az önbizalom is nőtt, és olyan teljesítményt nyújtottunk, amikkel megérdemelt győzelmeket arattunk.



Lényeges a mentalitás



A PFC előtt komoly, erős klubok állnak a táblázaton, így kíváncsiak voltunk arra is, hogy a tréner szerint lehet-e még feljebb kapaszkodni a jelenlegi pozícióból.

– Lehet... Mindenképpen szeretnénk előrébb lépni, az ősszel az első nyolc volt a cél, míg a szezon végére az első hatban zárnánk – nyilatkozta az észak-borsodiak szakvezetője. – Ugyanúgy remélem, hogy az elvégzett munka ismételten kifizetődő lesz. Biztosan nem lesz könnyű egyik meccsünk sem, de olyan mentalitású játékosokkal dolgozom együtt, akiknek a hatodik hely is kevés lenne... A mentalitás sok meccsen döntő faktor, és szerencsére a határon túlról igazolt játékosaink hozzáállását átvette a többi játékos is, nem ők szürkültek bele a kicsit magyaros mentalitásba. Ez a téli átigazolási időszakban is döntő tényező lesz, eszerint is nézünk új játékosokat. Egyébként négy ember leigazolását tervezzük, a tárgyalások kezdetleges stádiumban vannak, remélem, hogy mire elkezdődik az átigazolási szezon, addigra vélhetően le tudjuk zárni ezt a kérdést.

A Putnokban nagyon senki sem tűnik ki a gólszerzés területén, Katona Bencének ugyan 8 találata van, amivel a középmezőnyben található, viszont nyolcan is egygólosak.

– A váltórendszernek is köszönhető, hogy más-más játékosok érnek a kapu elé, vagy kerülnek helyzetbe – mondta Szala Ákos. – A közösség erejét mutatja, hogy a legtöbb győztes meccsünkön olyan játékos döntötte el a meccs kimenetelét, aki a padról szállt be, vagy addig kevesebb szóhoz jutott. Szerencsére nincs sértődöttség a játékosok között, csapatként küzdöttünk és küzdünk minden mérkőzésen, mert a csapat sikere az első, ez az alap.

Az edző hozzáfűzte az alábbiakat is:

– Fél év után azt mondhatom, jól érzem magam Putnokon, tanultam én is új dolgokat, de szeretnék még többet tanulni. 29 évesen az NB III.-ban dolgozni kuriózum. A helyemen vagyok, úgy érzem, megtaláltam itt a számításaimat, de továbbra is képezem magam. Köszönöm a vezetőség bizalmát, szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem Tamás Barnabás polgármesternek az önkormányzati támogatást, László Jánosnak a szponzorációt. Továbbá köszönöm Boros Zoltán, Kunvári Károly, Kunvári Gabriella munkáját, valamint játékosaimnak, Szabó Ádám kapusedzőnek és Kundráth Csaba sportigazgatónak a féléves tevékenységüket. Ugyancsak köszönöm Kádár Zsoltnak, hogy a Sajóvölgye Focisuli létesítményét hétköznapokon a rendelkezésünkre bocsátotta. Minden támogatónknak és szurkolónknak kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánok.

A felkészülésről



Putnokon tegnap, december 8-án zárták le az évet. A játékosoknak van tíz nap teljesen passzív pihenőjük. Utána fokozatosan elkezdik adagolni a terhelést, hogy mire visszaérkeznek az első edzésre, megfelelő állapotban legyenek. A tavaszi folytatásra öt hetük lesz közösen készülni.

(A borítóképen: Az őszi szezon második szakasza jól sikerült a putnokiaknak)