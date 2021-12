– A verseny előtti napon esett az eső, szombaton már nem, így a pálya a legideálisabb volt ehhez a szakághoz – mondta Dovák Dávid versenyigazgató. – Ebben, az időjárás csapadékosságában reménykedtünk is, mert eddig, a szezon korábbi részében elég száraz pályákon tekertek a versenyzők. A pálya ezenkívül minden technikai igényt kielégített, az elmaradhatatlan UV-domb is színessé tette. Sajnos a kedvezőtlen Covid-helyzet miatt a mintegy húsz szlovák kerekes közül mindössze öten tudtak eljönni, a Dohnany klubtól, de hasonló ok miatt az erdélyi nevezettek sem tudtak elindulni. Úgy néz ki, hogy jövőre sikerül már egy C kategóriás nemzetközi viadallá minősíteni ezt a miskolci megméretést, ami azt jelenti, hogy bekerül a nemzetközi naptárba, adnak a szereplésért pontokat is, így jobban megéri majd ellátogatni hozzánk.