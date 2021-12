Tíz nappal ezelőtt idegenben, Pécsett játszott a férfi OB I. 12. fordulójában a PannErgy-Miskolci VLC gárdája, amely 13–9-es vereséget szenvedett a baranyaiaktól. A házigazda PVSK kapta ugyan az első találatot, azonban 3–2-nél ellépett a vendég borsodiaktól, akik végig 3-5 gólos hátrányban mozogtak, így megérdemelt volt a dunántúliak sikere.

– A legnagyobb gondunk az volt ezen a mérkőzésen, hogy túl sok lefordulásos lehetőséget adtunk a hazai csapatnak, amely jól élt ezekkel az alkalmakkal – nyilatkozta Kis István, a miskolciak szakvezetője. – Ezeknek a szituációknak a nagy részét figyelmetlenség okozta, hogy a támadásaink, labdavesztéseink után nem tudtunk megfelelően visszarendeződni. A másik, amit a statisztika is mutat, hogy ezúttal mindössze 20 százalékkal tudtuk kihasználni a fórjainkat. Azt is hozzá kell tenni, hogy a pécsi centereket viszonylag jól hatástalanítottuk, kevés kiállítást tudtak kiharcolni, vagyis a hat a hat elleni felállt védekezés nem működött olyan rosszul.

A tényekhez tartozik, hogy az MVLC-nél nem játszhatott a december 4-én Miskolcon megrendezett, Kaposvári VK elleni meccsen brutalitás miatt kiállított – és ezzel párhuzamosan, automatikusan két összecsapásra eltiltott – Lukas Seman.

Kinek jönnek be?

Az MVLC vezetőedzőjétől ezután azt kérdeztük, hogy mit remél a szombaton 17 órakor kezdődő szezonzárón, a szomszédvár Tigra-ZF-Eger elleni vendégjátéktól.

– Tíz napunk volt arra, hogy mindenféle szempontból felkészüljünk az esztendő utolsó mérkőzésére, reméljük, hogy sikerült, de erre a mérkőzés fogja megadni a választ – mondta Kis István. – Jól ismerjük az egrieket, volt velük kétkapuzás is, ez úgymond kézenfekvő, hiszen közel vannak hozzánk. Tudjuk, hogy centerben Murisic az egyik húzóember, Lőrincz irányít, Magyar bizonyítja, hogy remek lövő, utóbbi kettő ismert arc számunkra, hiszen korábban voltak klubunk játékosai, de mellettük a többi pólós is jó színvonalat képvisel. Biztos vagyok abban, hogy ők is győzelemmel a zsebben szeretnének elmenni a rövid téli szünetre, meglátjuk, kinek jönnek be inkább az elképzelései. Ugye nálunk Seman még mindig nem lesz eltiltása miatt, de bízom Nagy N.-ben és Vismeg B.-ben, akik belső poszton, abban a pozícióban játszani fognak.

A trénert megkérdeztük arról is, hogy bár ezen ­meccs eredménye nem ismert, mennyire elégedett a mögöttük hagyott fél szezonnal.

– Azokat a találkozókat, amelyek a legfontosabbak voltak nekünk, hoztuk, megvertük az Újpestet, a Debrecent és a Szentest – sorolta Kis István. – Ugyanakkor nagyon sajnáljuk, hogy a Kaposvárral csak döntetlent játszottunk, holott kétszer is négy góllal vezettünk. Az első fordulóban kikaptunk a Honvédtól, szerintem ha ez a meccs nem rögtön a bajnokság elején van, hanem mostanában, akkor vélhetően jobban kijövünk belőle. Miként a Szeged elleni hazai csatából, amit szintén elbuktunk, akkor a kevés, mindössze hat dobott gól okozta a vesztünket.

Az OB I.-es férfibajnokság a hétvégi fordulót követően, nagyjából egy hónapnyi szünet után, január 15-én folytatódik.

Vízilabda: a férfi OB I. állása

1. Ferencvárosi TC-Telekom 11 10 1 – 140–83 31

2. Szolnoki Dózsa 12 10 1 1 172–91 31

3. A-Híd VasasPlaket 12 9 3 – 134–83 30

4. OSC Újbuda 12 9 2 1 167–105 29

5. BVSC-Zugló 13 8 1 4 159–120 25

6. Budapesti Honvéd 12 6 2 4 131–122 20

7. Tigra-ZF-Eger 12 5 – 7 139–152 15

8. Szegedi VE 13 5 – 8 109–127 15

9. Pécsi VSK-Mecsek Füszért 12 5 – 7 102–133 15

10. Kaposvári VK 12 3 3 6 119–144 12

11. PannErgy-Miskolci VLC 12 3 1 8 106–151 10

12. Újpesti VSE Hunguest Hotels 12 2 1 9 105–154 7

13. Metalcom Szentes 13 2 1 10 114–175 7

14. Debreceni VSE-Master Good 12 – – 12 83–140 0

(A borítóképen: A sötét sapkás miskolciaknak nem igazán volt esélyük Pécsett)