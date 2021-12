Az NB I.-es labdarúgó-bajnokság 17. fordulója keretében szombaton 19 óra 30 perckor kezdik a Mol Fehérvár FC – Mezőkövesd Zsóry FC mérkőzést. Az elmúlt héten ellentétes eredményeket produkáltak a felek: a huszonhat ponttal negyedik helyen álló dunántúliak az MTK vendégeként 2–0-ra diadalmaskodtak, míg a huszonkét egységgel rendelkező fürdővárosiak otthon 2–0-ra kaptak ki az éllovas Kisvárda Master Good gárdájától.

A két együttes eddig tizennyolcszor találkozott az élvonalban, és az összesített mérleg a házigazdák fölényét jelzi: a Mol Fehérvár kilencszer diadalmaskodott, hat kilencven perc döntetlenül végződött, a sárga-kékek pedig háromszor győztek. A 2020/21-es idényben háromszor meccseltek egymás ellen a csapatok, és kétszer a fehérváriak gyűjtötték be a három pontot, míg egyszer gól nélküli döntetlen született. A mostani idény őszi szezonja keretében emlékezetes maradt a szeptemberben Mezőkövesden rendezett csata: a látogatók egészen a hajráig győztesnek tűntek, az MZSFC azonban az utolsó pillanatokban szerzett góllal egyenlített, és végül 2–2-es döntetlennel vonultak a társaságok az öltözőbe. Most annak ellenére a Fejér megyeiek az esélyesek, hogy eddigi szereplésük mindennek nevezhető, csak kiemelkedőnek nem.

Magukkal foglalkoznak

– A mezőny egyik legjobb csapatával fogunk találkozni – mondta Supka Attila, aki két és fél hónapja vette át a kisvárosi együttes szakmai munkájának irányítását. – Az elmúlt időszakban is nagyon jó együttesekkel játszottunk, gondolok itt elsősorban a Ferencvárosi TC-re és a Kisvárda Master Goodra, sajnos ellenük nem tudtunk eredményesek lenni. A Fehérvárban sok válogatott szintű hazai és külföldi játékos van, mindannyian képesek kiváló teljesítményre. Éppen ezért nem tudok közülük senkit kiemelni, mindenkire nagyon oda kell majd figyelnünk a kilencven perc során. Úgy gondolom, hogy nekünk elsősorban magunkkal kell foglalkoznunk, magunkra kell figyelnünk azzal együtt is, hogy vannak nehézségeink, ugyanis betegség és sérülés miatt többen hiányoznak a keretünkből. Bízom benne, hogy a szezon utolsó mérkőzésére mindenki felszívja magát, és tudásának maximumát fogja nyújtani. A csapat már korábban bebizonyította, hogy eredményesen is tud futballozni a Mol Fehérvár ellen, ennek jegyében, ha mentálisan rendben leszünk, és koncentráltan, valamint fegyelmezetten futballozunk, akkor pontot vagy pontokat szerezhetünk.

A mezőkövesdi kerettagok közül Farkas D. és Martínez beteg, Lakvekheliani keresztszalagműtétje, Vági gerincsérve, Vajda S. pedig oldalszalag-sérülése miatt nem szerepelhet. A Mezőkövesd Zsóry FC várható kezdőcsapata: Tordai – Szépe, Pillár, Katanec, Vadnai – Cseri, Cseke, Kocsis G., Besirovic – Jurina, Nagy D. (Vutov).

A 17. forduló programja

December 18. (szombat)

14.45: Ferencvárosi TC – Budapest Honvéd

17.00: MTK Budapest – Paksi FC

19.30: Mol Fehérvár FC – Mezőkövesd Zsóry FC

December 19. (vasárnap)

13.00: Kisvárda MG – Puskás AFC

16.30: Gyirmót FC Győr – Debreceni VSC

18.45: Zalaegerszegi TE FC – Újpest FC

(A borítóképen: Legutóbb a Kisvárda ellen pont nélkül maradt a Mezőkövesd [kékben])