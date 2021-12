– Az a legfontosabb, hogy mindig olyan pozícióban legyünk, ami számunkra kedvező. Sokszor elmondtam korábban is, nekünk arra kell törekednünk, hogy gyűjtögessük a pontokat, mert a végén kell annyi pontnak állnia a nevünk mellett, ami elég a feljutáshoz. A végelszámolás szempontjából ilyenkor tehát nem számít, hogy éppen hol áll a csapat, de a hangulat szempontjából mégis fontos, hiszen egészen más mindenkinek a szája íze ilyenkor – felelte a szakvezető, akinek felvetettük, hogy a múlt héten az FC Ajkát egy félidőnyi jó játékkal intézték el, és picit olyan volt, mintha a második játékrészben inkább már a folytatásra tartalékoltak volna, amire az edző ezt válaszolta: – Nem értek ezzel egyet. Az első félidőben tényleg nagyon jól játszottunk, de a második játékrészben is szerettünk volna gólt lőni. Kicsit azt éreztem, hogy a pályán lévők közül mindenki be akart találni az ajkai kapuba, de a végén nem úgy alakultak az utolsó passzok, és az ellenfelünk is masszívabbá tette a védekezését.