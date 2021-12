A második negyed elején beragadt a Diósgyőr, Fitik és McCowan vezérletével ellépni látszottak a törökök (18–27). A piros-fehérek triplákkal próbáltak közeledni, de az Orman torony centerét nem igazán tudták levédekezni (25–31). Időt is kellett kérnie Völgyi edzőnek, ami után koncentráltabb lett a DVTK saját palánk alatti játéka. A pályaválasztó feljött egy pontra (32–33), de aztán az Orman is meg-megvillant. A 18. percben McCowan már 20. pontját szerezte, és a játékrész utolsó percében is eredményes volt, csapata pontjainak több mint a felét ő termelte (39–41).