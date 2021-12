– Azt gondolom, hogy a Gyirmót FC Győr masszív csapat, ezt bizonyítják azok a mérkőzések is, amiket láttunk róluk – mondta Supka Attila, a mezőkövesdiek vezetőedzője, majd így folytatta: – Sok rutinos labdarúgóval rendelkeznek, vannak köztük olyanok, akik egyedül is képesek eldönteni a mérkőzéseket, gondolok például Nagy Patrikra, Simon Andrásra vagy Varga Barnabásra. Nekünk ugyanúgy kell pályára lépnünk, ahogy az előző meccseken tettük, a Ferencvárosi TC elleni találkozót is beleértve: helyzeteket kell teremtenünk és azokat minél jobb arányban kell értékesítenünk. Lényeges, hogy fegyelmezettek legyünk és megfelelően koncentráljunk védekezésben, valamint támadásban egyaránt. A célunk az, hogy ponttal vagy pontokkal térjünk haza Gyirmótról. Nagyon fontos lesz ez a mérkőzés számunkra, ugyanis minden találkozónak, minden megszerzett pontnak és győzelemnek óriási jelentősége van ebben a tizenkét csapatos bajnokságban, ennek szellemében készülünk a szombat kora délutáni mérkőzésre.