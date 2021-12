Az NB II.-es városi rivális Miskolci VSC „testén keresztül” került be a legjobb 8 közé a Magyar Kupában a Diósgyőri VTK női együttese, a piros-fehérek ugyanis november 25-én 3:1-re nyertek a Kubikban. Azon az összecsapáson a vendégek trénere, Farkas Mihály nem szerepeltette a légiósait, ugyanis úgy érezte, az a korrekt, ha ők is ugyanúgy csak a magyar játékosaikkal állnak ki, ahogyan a Csokonai útiak. A DVTK ezen mérkőzés óta egyszer lépett pályára, az Extraligában, az alapszakasz első körének utolsó fordulójában, amikor is december 1-jén, a miskolci városi sportcsarnokban 3:0-ra alulmaradtak a Fatum Nyíregyházával szemben.

A szabolcsiak csütörtökön hazai Bajnokok Ligája-meccset vívtak az olasz sztárcsapattal, az A. Carraro Imoco Coneglianóval, és 3:0-s vereséget szenvedtek. A találkozót a helyszínen tekintette meg Farkas Mihály, a diósgyőriek vezetőedzője:

– Az ilyen látogatásokkal úgy van az ember, hogy a világ legjobb női klubcsapatát csak megnézi, ha már ennyire közel játszik – kezdte a tréner. – Klubvilágbajnokok, BL-címvédők, hazájukban bajnokok, úgyhogy csak tanulni lehet az effajta mérkőzésből. Nyilván lehet látni olyan dolgokat, amiket el lehet esetleg lesni, és akár be is lehetne építeni, de nem túlzok, ha azt mondom, hogy „űrröplabdát játszottak”. Náluk megvannak azon méreteik és persze tudásuk a játékosoknak, amik ebben a sportágban szükségesek, szinte követhetetlen a feladójátékuk. A legmagasabb szint, amit női vonalon képviselnek, és az olasz sztárok mellett van náluk több kiváló légiós is.

Egyértelműen a szabolcsiak

Hogy mi lehet a BL-es nyírségiek ellen a célja a vasárnap 19.30-kor, a miskolci városi sportcsarnokban kezdődő Magyar Kupa-negyeddöntő első felvonásán? Farkas Mihály elmondta:

– Azt tisztázzuk, hogy ezen csata egyértelmű esélyese a szabolcsi együttes – nyilatkozta Farkas Mihály. – Azért reménykedem abban, hogy egyszer talán el tudunk jutni oda, hogy bárkivel szemben eséllyel vehetjük majd fel a harcot a négybe kerülésért, úgy a kupában, mint a bajnokságban... A Fatummal vívandó két mérkőzést próbálom arra használni, hogy a társaság egyre jobban összeszokjon, ugyanis a szezon elejétől sok gondunk volt, meg kellett küzdenünk azzal a problémával, hogy nem számíthattunk mindig mindenkire. Bízom abban, hogy most már nem lesz se több betegünk, se több sérültünk, s tudunk ugyanabban a felállásban edzeni, meccseket játszani. Sem vasárnap, sem a jövő heti visszavágóra nincsenek meghatározva pontok, hogy meddig kellene minimálisan eljutnunk, és az sem, hogy szettet mindenképpen nyerjünk, ha tudunk. Az elvárásom egyszerű: játsszon úgy mindenki, ahogyan és amit az edzésen tud. A keretből már csak Jovicnak van némi lemaradása, meglátjuk, milyen állapotban lesz a lába, reméljük, nem újul ki a sérülése. Örülök annak, hogy frissen igazolt azerbajdzsáni játékosunk, Baidiuk ugrásmagassága már kezd visszajönni, pár héten belül olyan állapotban lehet, mint amilyenben az azeri válogatott tagjaként volt Radosováék az esélyesek.



(A borítóképen: Radosováék az esélyesek)