A labdarúgó NB III. Keleti csoportjában a Termálfürdő FC Tiszaújváros csapata a bajnokság 5. helyén telel. Húsz forduló után a kieső helytől 21 pontra, a feljutótól 16 egységre vannak, vagyis nyugodtan várhatják a február közepén esedékes folytatást. A sárga-kékek szakmai munkáját Vitelki Zoltán irányítja, aki két héttel a bajnoki rajt előtt vette át a csapatot Uray Attilától. Utóbbi az öt év után távozó Gerliczki Mátét váltotta, és öt hetet sem töltött el az újvárosiaknál.

– A felkészülést nem velem kezdte a csapat, és emiatt a keret kialakításának nagy részében sem vehettem részt. Két héttel a rajt előtt álltam munkába Tiszaújvárosban, és utánam még két labdarúgó érkezett, Géringer L. és ­Vasiljevic. Amikor elvállaltam a feladatot, konkrét helyezési célt nem fogalmazott meg a klubvezetés, az elvárás az volt, hogy a minél jobban szerepeljen a csapat, hogy olyan stabil játékot alakítsunk ki, amelyre lehet építeni – mondta Vitelki Zoltán, aki arra a kérdésre, hogy meglátása szerint ez sikerült-e, ezt felelte: – Úgy gondolom, hogy igen. Egy jó keret kezdte meg a bajnokságot, egy olyan csapat, amelyik mentálisan és szakmailag is erős, és szerintem ezt bizonyította a szezon is.

A Termálfürdő FC Tiszaújváros gárdája a 20 meccséből 11-et megnyert, 4 döntetlen mellett 5 alkalommal szenvedett vereséget.

– Egy olyan mérkőzésünk volt, ami számomra kakukktojás, amelyen az ellenfél jó teljesítménye közepette nem találtuk a saját játékunkat. A Debreceni EAC elleni 5–0-s, idegenbeli vereség az, amivel nehezen tudunk elszámolni. De ez csak egy a húszból! A többi bajnokin, nemcsak akkor, amikor nyertünk, amikor pontot szereztünk, hanem akkor is, amikor kikaptunk, a teljesítménnyel nem volt gond. A vereséggel végződött meccseken voltak olyan apróságok, amelyek hiányoztak ahhoz, hogy pontot szerezzünk, vagyis azt mondhatom, hogy egy ­meccs kivételével, képes volt a csapat arra, hogy hozzon egy jó átlagot – mondta Vitelki Zoltán, akinek felvetettük, hogy volt egy rossz szériájuk is. – Októberben zsinórban négyszer szenvedtünk vereséget, de azokon a meccseken is megvoltak a lehetőségeink, a ziccereink, és nem volt zavar. A végére egész jól belejöttünk, az őszi zárásig már csak egyszer kaptunk ki, a csoport favoritjától, a nyáron alaposan megerősített KC Kazincbarcika SC-től. Őszintén szólva sajnálom, hogy vége lett a szezonnak, mert úgy láttam, hogy a csapat egyre jobban tudja azt hozni, amit szeretnénk.

Megkérdeztük az edzőt, hogy van-e olyan játékos vagy csapatrész, aki vagy ami kiemelést érdemel.

– Nem szokásom, és személy szerint nem is emelnék ki senkit, a morált, az egységet viszont igen. Nincsenek klik­kek, nincsenek olyan játékosok, akik kilógnak a sorból. Egyvalamit említenék meg, azt, aminek minden edző örülne, nevezetesen, hogy a támadószekciónk nem egyemberes. Két csatárunk is 11-11 gólt szerzett az ősszel, és ha valaki kiesik, akkor van kit betenni. Ez a tudat pedig nyugalmat adott a szezon során.

A folytatásról, a keret esetleges változásairól azt nyilatkozta Vitelki Zoltán, hogy akár megy, akár jön valaki, olyan mérvű mozgás biztosan nem lesz, hogy jelentősen módosuljon az összetétel, és mivel NB III.-as szinten jó labdarúgókkal dolgozik együtt, így reményei szerint a folytatásban is megfelelő szintű munkát tudnak végezni.

Meglehetősen korán, február 13-án indul a bajnokság második fele a labdarúgó NB III.-ban.

– Korai kezdés ez, kíváncsi vagyok arra, hogy milyen pályák lesznek, hogy az időjárás milyen lesz – mondta Vitelki Zoltán. – Január elején kezdünk, lesz egy rávezető hét, utána pedig egy öthetes, komplett felkészülés, edzőmeccsekkel. Bízom benne, hogy nem lesznek hátráltató tényezők, gondolok itt a vírusra, sérülésekre. Azon leszünk, hogy ott tudjuk majd folytatni a bajnokság másik felét, ahol az elsőt befejeztük.

(A borítóképen: Nem lehet panaszuk az újvárosiaknak [sötétben] az őszi szereplésükre)