Vitelki Zoltán: – Természetesen ezt a meccset is meg akartuk nyerni, úgy is indult a mérkőzés. A második gól sajnos bennünk maradt, mi talán közelebb álltunk a győzelemhez, több lehetőségünk is volt, de nem vagyunk elégedetlenek. Ha az egész szezont nézzük, jó pozícióban vagyunk, tavasszal azon fogunk dolgozni, hogy még precízebbek legyünk. Köszönöm a játékosoknak, a szakmai stábnak, a szurkolóknak és azon embereknek a munkáját, akik minden nap a csapatért dolgoznak. Kívánok mindenkinek jó pihenést és Kellemes Ünnepeket!