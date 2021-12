Háromhetes mexikói edzőtáborozással kezdte meg a felkészülést a jövő évi versenyekre Guzi Blanka, a felnőtt öttusa-válogatott tagja, a miskolci Swimming PC sportolója.

– Nagyon jó körülmények között töltöttük el ezt a három hetet, ami tulajdonképpen egy alapozó jellegű edzőtábor volt – mondta Guzi Blanka. – Santiago de Querétaróban, magaslaton voltunk a válogatott keret tagjaival, és elsősorban az atlétikai számról szóltak az ottani napok, a tengerszint feletti, közel 2000 méter magasságban. Kellemes hőmérséklet közepette végezhettük a futótréningeket, 23-25 Celsius-fokban. Az időjárás azt is megengedte, hogy az úszóedzéseket a sportcentrum területén található szabadtéri medencében végezzük. Bár lovaglás nem szerepelt a tervezett programok között, ha nem is ugrómunkában, azért találkoztunk lovakkal. Egy közeli farmról ugyanis kaptunk néhány pacit, és ennek köszönhetően tereplovagláson vettünk részt. Ez amolyan westernlovaglás volt, a nyereg is ilyen volt, és lóra pattanva, kaktuszok között az érintetlen tájban gyönyörködhettünk.

Teljesült

Arra a kérdésre, hogy mennyire érzi hasznosnak az ott elvégzett munkát, a következőket válaszolta a Swimming PC versenyzője:

– Ennek a bevezető tábornak az volt a célja, hogy fizikailag kicsit magasabb szintre jussanak a résztvevői, és szerintem az én esetemben ez teljesült. Úgy érzem, jót tett nekem a környezetváltás, nagyon kellettek ezek az új ingerek, és jobb állapotban jöttem haza. Igaz, hogy ezt mostanában versenyen nem tudom letesztelni, mert február elején lesz az új évad első megméretése, de bizton mondom: kondicionálisan nagyon jól vagyok.

És, hogy milyen feladatok várnak 2022-ben Guzi Blankára?

– Lesz Európa-bajnokság, világbajnokság, világkupafutamok és világkupadöntő is. De tervezni nehéz, mert az új lebonyolítási formában, a 90 perces, egyenes kieséses rendszerben még nem rendeztek egyetlen világversenyt sem, így nem lehet tudni, hogy ki mire lesz képes. Az előttem álló évben nem az a legnagyobb feladatom, hogy szenzációs eredményt érjek el, hanem hogy minél több tapasztalatot gyűjtsek. Más lesz az öttusa, nem olyan, mint amilyen eddig volt, de egyelőre mindenki sötétben tapogatózik. Az biztos, hogy a sprintversenyhez más taktika kell majd, csak hogy egy példát mondjak: azzal biztosan nem lehet nyerni, hogy valaki a selejtezőben szétússza magát, mert az elődöntőben biztos nem tudja majd ezt megismételni, nem is szólva a döntőről, ha egyáltalán eljut odáig.

Az új szabályokról

A 2022-es évben bevezetésre kerülő szabályváltozás lényege az, hogy az egész napos küzdelmeket sikerüljön másfél órába beletömöríteni. Ennek jegyében változik a pontozási rendszer, az alapvívásban a korábbi 7 ponthoz képest csak 5 egység jár majd egy megszerzett tusért, a bónuszvívásban viszont egy-egy találat nem 1, hanem 2 pontot ér majd. Módosul a lovaspálya is, „rövidebb” lesz, csak 12 akadályt kell venni ebben a tusában, illetve a kombinált számban, a laser runban nem 4×800 métert kell futni, hanem 5×600-at, de mivel a négy lövősorozat marad, csak a második körtől állnak lőállásba a versenyzők. Mindezek mellett a legfontosabb változás az, hogy kieséses lesz a verseny, vagyis a népes mezőnyt fokozatosan csökkentik, úgy, hogy a döntőben csak a legjobb 18 sportoló vehet majd részt, azok, akik a selejtezőkből az elődöntőkön át idáig eljutnak. A tervek szerint az első napi kvalifikációból nemenként 36-36 versenyző juthat be az elődöntőbe, amelynek során egy helyszínen, két darab 18 fős csoportban küzdenek a sportolók a szintén 18 fős fináléba kerülésért. A tervek szerint a döntőt ezzel a menetrenddel bonyolítják le: lovaglás, 5 perc szünet, bónuszvívás, 10 perc szünet, úszás, 15 perc szünet, laser run (az alapvívásra egy nappal korábban kerül sor, a tervek szerint).

(A borítóképen: Guzi Blankára sok feladat vár a következő esztendőben)