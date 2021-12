A második játszma elején, nyírségi pontoknál felpattant a cserepadjuk, ez is jelezte, hogy a nyögvenyelős játékuk és az ellenfél talán nem várt ellenállása miatt mekkora bennük a feszültség (2–4). Ekkor már sokkal jobban olvasták a játékot Vasileváék, kellett is a tanács a diósgyőrieknél (2–7). Jött egy kisebb hullámvölgy a Fatumnál is (5–8), három, zsinórban szerzett egységgel jöttek ki belőle. 6–13-hoz érve ismét szükség volt a hazai megbeszélésre, a vendégek pedig bírói döntést reklamáltak, a hibás feladásukat. Azonos számban gyűltek a pontok (11–18), amivel maradt a biztos nyíregyházi vezetés. Ebben a felvonásban valamivel többet nyújtott a vendégcsapat, kevesebbet a DVTK, így a piros-fehérek bővebb különbséggel veszítettek, mint az első szettben (15–25).