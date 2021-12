– Sűrű programot bonyolítottunk le a napokban, majd volt egy lélegzetvételnyi időnk – vette át a szót Tokaji Viktor, a Jegesmacik szapporói hős címet viselő vezetőedzője, majd hozzátette: – Abban bízom, hogy mentálisan és fizikálisan is jót tett a fiúk számára az összesített kupasikerünk. Aktuális szombati vendégünk, a Gyergyói Hoki Klub remek képességű gárda, amely gyors hokit játszik, nekünk pedig ezt a kesztyűt kell felvennünk. Velük szemben két meccsen vagyunk túl: mindkettő szoros volt, ennek jegyében most is kiélezett csatára és nagy küzdelemre számítok. Mivel hazai környezetben szereplünk, már csak azért is szeretném, ha pontokat vadásznánk a dobogóra is esélyes ellenfelünktől.