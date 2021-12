A hazaiak NB I.-es labdarúgócsapata a 16. forduló keretében a Kisvárda Master Good gárdáját fogadta. A mérkőző felek kifutottak a pályára, a kezdő sípszó előtt azonban a sárga-kékek kispadja felé tekintettek.

Mérföldkő

Az oldalvonal mentén Hagyacki József, az élvonalbeli gárdát fenntartó Mezőkövesd Zsóry FC Kft. ügyvezető igazgatója egy mezt szorongatott a kezében, majd kibontotta és feltűnt rajta a felirat: 300.

Az elöljáró Supka Attilát, az ötödik helyen álló kövesdiek vezetőedzőjét köszöntötte és ajándékozta meg az ereklyével, valamint egy nagy kosárral. Az ötvenkilenc esztendős ünnepelt vastapsot kapott, majd a televízió kamerája előtt meghatottam gondolt vissza eddigi pályafutására:

– Kétségtelen, hogy mérföldkőhöz érkeztem, és immáron névre szóló „papírom” van a háromszázról. Játékosként egykor megfordultam többek között a Budapesti Honvédnál, Kecskeméten, Újpesten, Debrecenben és Székesfehérvárott, a Videotonnál is. Trénerként ugyancsak szép időszakot húztam le a Bp. Honvédnál, a Debreceni VSC-nél, a Kisvárda Master Goodnál, most pedig a Mezőkövesd Zsóry FC-t szolgálom. Remélem, hogy a fürdővárosiaknál is olyan sikeres időszakot töltök majd el, mint a korábbi klubjaimnál.

A szakvezető örömébe némi üröm csúszott, hiszen a találkozót a vendégek 2–0-ra megnyerték, és az élre ugrottak, a dél-borsodiak azonban az ötödik helyen maradtak. Erre a nagyszerű szereplésre Supka Attila ugyanolyan büszke lehet, mint a sportágban lehúzott dicső múltjára.

(A borítóképen: Supka Attilát Hagyacki József ügyvezető igazgató köszöntötte és ajándékozta meg)