A labdarúgó NB II.-ben most vasárnap az őszi szezon utolsó fordulóját játsszák. A Diósgyőri VTK együttese 17.00-tól hazai környezetben az Aqvital FC Csákvár gárdáját fogadja. A piros-fehérek feljutó pozícióból, tabellamásodikként várják a meccset, és ha nyernek, akkor ilyen helyen telelnek. A DVTK az őszi idény hajrájának eredményességét koronázhatja meg azzal, hogy nyolcmeccses veretlenségi sorozatát tovább nyújtja. Kíváncsiak voltunk arra, hogy téma-e ez a széria az öltözőben.

– Egyáltalán nem, arról viszont annál többet beszélünk, hogy meg kell nyerni a következő találkozót, és szépen kell zárni ezt az évet – mondta Kondás Elemér, a DVTK NB II.-es labdarúgócsapatának vezetőedzője.

A szakvezetőnek szóba hoztuk, hogy hazai pályán legutóbb több mint 70 napja kaptak gólt, és a mostani veretlenségi sorozatban, a nyolc meccs alatt mindössze háromszor rezdült a DVTK hálója. Ezzel kapcsolatban pedig azt kérdeztük: ez azt jelenti, hogy nagyon jól összeállt a védelem, illetve a védekezés?

– Igen, sokkal stabilabb lett a csapat. Ha visszatekintünk az egész őszre, akkor folyamatosan fejlődtünk. Az elején kevés gólt szereztünk, majd egyre többet és többet, miközben a kapott gólok száma folyamatosan csökkent. A hajrára pedig elértük azt a bajnokság elején kitűzött célt, hogy a meccsenkénti egy alá csökkentsük a kapott gólok átlagát – jelentette ki a tréner, akinek felvetettük, hogy mivel a DVTK magabiztosan menetel, a kérdés az, hogy van-e egyáltalán valamilyen javítanivaló, és ha igen, akkor mi az. – Mindig van javítanivaló, dőreség lenne bármikor hátradőlni. Aki látta a budafoki mérkőzést, az nem lepődik meg azon, hogy ezen a héten az utolsó passzok és a támadásbefejezés gyakorlására helyeztünk nagyobb hangsúlyt.

A közelmúltbelieket

A DVTK a Csákvár ellen a nyitófordulóban, idegenben nyerni tudott. Történt mindez több mint négy hónappal ezelőtt. Ezzel kapcsolatban arról érdeklődtünk, hogy ennek a meccsnek a felvételét elővették-e, ha igen, volt-e valami hasznosítható, vagy azóta mindkét oldalon sok minden változott, és legfeljebb emlékfelidézésnek jó az a találkozó.

– Augusztus elseje óta szinte minden megváltozott, van, aki már nem is játszik azóta a Csákvárban, és érkeztek új játékosok is. Természetesen emlékszünk az első fordulóban lejátszott találkozóra, de a felkészülés során inkább ellenfelünk közelmúltban lejátszott mérkőzéseit elemeztük ki – felelte Kondás Elemér, akitől megkérdeztük azt is, hogy mi a cél a Csákvár elleni meccsen, közte van-e az, hogy ezt a találkozót is kapott gól nélkül hozzák le. – Minden mérkőzésre úgy készülünk, hogy lehetőleg kapott gól nélkül győzzünk, nincs ez másként most sem. Ebből a győzelem a fontosabb, hiszen erre a három pontra is szükségünk van a céljaink eléréséhez.

A DVTK edzője az évzáró meccsen sem számíthat Danilovicra, Orosz D.-re, Polgárra és Szelesre, mert bár már mindannyian elkezdték az edzéseket, de még nincsenek bevethető állapotban.

Várható kezdő

A DVTK várható kezdőcsapata: Póser – Eperjesi, Hegedűs J., Szatmári – Kispál, Zsolnai, Oláh B., Molnár G., Bokros – Horváth Z., Könyves.

(A borítóképen: Az ősz utolsó csatáját vívják a hétvégén a piros-fehérek)