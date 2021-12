A DVTK számára a mostani meccsnek igazi tétje nincs, ugyanis a piros-fehérek az előző forduló eredményeinek alakulása miatt biztos továbbjutónak számítanak. Mert bár végezhetnek még a 3. helyen is – és biztos továbbjutást csak az első két hely megszerzése garantált a sorozat kezdete előtt –, de mivel a 12 kvartettből, a keleti és nyugati konferencia 6-6 csoportjából is bejut a legjobb 32 közé a 4-4 legjobb csoportharmadik, ha kikap a DVTK, és lecsúszik a 3. helyre, akkor is a legjobb négyben lesz a keleti konferencia csoportharmadikjainak rangsorában.