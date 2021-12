A 42. percben a szemfüles Tóth A. közelről Kiss B. mögé préselte a játékszert (0–2). Nem sokkal később sakk-matt támadás után Tóth A. négy az öt ellen szemből, 5 méterről a kapu bal oldalába lőtt (0–3), és ezzel eldőlt a lényegi kérdés. Tokaji Viktor időt kért, hogy rendezze soraikat. Ez meg is történt, a ziccerek viszont nem mentek be, pedig a szépítésre még mínusz­létszám mellett is volt esély. Végül a Fradi úgy kapott gólt, hogy hat mezőnyjátékosa volt a jégen négy miskolcival szemben, az egyik védő azonban rosszul kezelte le a korongot, és róla az üres kapuba perdült, ám a találatot Kiss B.-nek adták (1–3). A hajrában pluszból McFadden és még újra Tóth A. eredményes volt (1–5), így sima lett a vendégsiker. A Macik vasárnap 14 órától a MAC HKB Újbuda vendégei lesznek.