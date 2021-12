Az első félidőben nagy hangsúly volt a védekezés minőségén mindkét csapatnál, a második játékrészre az volt az egyik kérdés, hogy akar, tud-e valamelyik gárda többet kockáztatni a győzelem érdekében. Serafimov a kövesdiek elől mentett az 52. percben, jó helyen, éppen két vendégfocista között állt. A pár száz fős hazai szurkolótábort nem éppen villanyozta fel a meccs, többet vártak az övéiktől, a kaput eltaláló lövések aránya 1-3 volt. Halilovicék egy időre letáboroztak a kövesdi 16-os előtt, környékén, oldalhálóig jutottak. A 60. percben Drazic harcolt ki büntetőt, ám Cseri gyatrán rúgta a 11-est, így elmaradt a Mezőkövesd vezetése. A 69. percben Katanec ke­zezett a 16-oson belül, úgy látszódott, Andó-Szabó videózott, aztán kiállította a kövesdi játékost, a megítélt büntetőt pedig Koszta bevarrta (1–0). Supka Attila reagált, cseréket eszközölt, kettőt is, de csak tíz emberrel volt csapata. Aztán az utolsó bő tíz percre tovább frissített a szakvezető, szeretett volna legalább egy pontot. Ez meg is történt, a csereember, Nagy D. volt remek helyen a hosszabbításban (1–1), és így ötödik mérkőzésén is veretlen maradt a Zsóry.