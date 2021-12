Vitelki Zoltán: – Úgy kezdtük a mérkőzést, ahogyan elterveztük. Azután is folyamatosan nyomás alatt tartottuk az ellenfelet. Több lehetőségük is volt, de így is előnnyel tudtunk fordulni. A második félidő egy kicsit kiegyenlítettebb lett, de csak azért, mert nem tudtuk kellőképpen birtokolni a labdát. Mivel ez volt az utolsó meccsünk hazai pályán, szerettünk volna méltóképpen búcsúzni a szurkolóinktól!