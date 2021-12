– Meglepetés volt, hogy felvittek bennünket az autópályára is, ami a forgalomban közel sem volt kellemes érzés – mondta a fancsali futó. – Úgy 350 kilométer környékén csúnyán bedagadt a bokám, amit sikerült kezelni, de az iramot vissza kellett vennem, illetve több pihenő beiktatására volt szükségem, hogy tovább tudjak menni. Amikor 400 kilométer „magasságában” visszafelé is elhagytuk a Korinthoszi-csatornát, bármilyen nehéz is volt, éreztem, hogy sikerül a 104 órás szintidőn belül célba érnem. Az utolsó 15 kilométer ezzel együtt is nagyon kemény volt, de végül teljesítettem életem leghosszabb futóversenyét. Ebben óriási szerepe van páromnak, Ildikónak, aki ezúttal is fantasztikus kísérőm volt ezen az igazán embert próbáló versenyen. Vezette a kísérőautót, minimális alvással 102 órán át, közben főzött nekem levest, teát, rizst, navigált, figyelte a 880 darab kis fehér jelzéssel ellátott útvonalat, rendezgette a vitaminokat, előkészítette a váltóruhákat, töltötte fel a fotókat, rövid beszámolókat az internetre. Le a kalappal a teljesítménye előtt, hálás lehetek a sorsnak, hogy Ő van nekem! Maráz Zsuzsi női győzelme felemelő volt, Blaskó Mihály, Ferenczi István, Toldi Péter és Kovács Ádám fantasztikus hozzáállása és eredménye pedig inspiráló volt számomra.