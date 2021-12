– Nulla hetes állásnál bennem is felmerült ez, nem túlzok, ha azt mondom, hogy ez a nyitónegyed azért sokkoló volt számomra – ismerte el a tréner. – Ugyanakkor voltak lehetőségeink a gólszerzésre, nyugodtan lehetett volna 2–2 is az állás, azonban túl alacsonyan volt a koncentráció, amihez társult figyelmetlenség is, így nemhogy nem dobtunk két gólt, helyette bő két és fél perc alatt kaptunk további ötöt. Pedig tudtuk, hogy mit akar játszani a Ferencváros, mégis hagytuk őket azt tenni, amit akarnak. A csapat szerencsére egy ilyen nyitó játékrész után felállt, a második negyedet csupán egy találattal veszítette el, a harmadikat döntetlenre hozta, a negyediket pedig megnyerte. Egy Bajnokok Ligájában szereplő gárda ellen 9 gólt elérni nem rossz, ezekben a játékrészekben már lement a stressz, több dolgot is jól meg tudtak valósítani a játékosok.