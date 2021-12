A birkózó Lőrincz Tamás, az atléta Baji Balázs, a sportlövő Csonka Zsófia, a dzsúdós Csernoviczki Éva és a vízilabdázó Keszthelyi Rita személyében. További három tagot a MOB elnöksége a november 17-ei ülésén fog megválasztani, majd újabb két tag a pekingi téli olimpia után kerül a testületbe. Az előző grémium Sinkó Andrea vezetésével leköszönt négy év után. Az új összetételű és a megválasztás módjában is újszerű bizottság felállítása a MOB szeptember elsején életbe lépett új alapszabályának megfelelően, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság irányelveihez igazodva vált időszerűvé a tokiói olimpiát követően. Ennek értelmében az új tízfős bizottság tagjai közül hatot a versenyzők választanak (egyet a pekingi téli olimpia alapján), négyet pedig a Magyar Olimpiai Bizottság elnöksége delegál (egyet a pekingi téli olimpia után). Az öt helyre 20-an jelentkeztek; feltétel volt az elmúlt három nyári olimpia (London, Rio, Tokió) valamelyikén való részvétel. Időközben Tóth Lili Anna visszalépett, így a 26 érvényes szavazólapon 19 név szerepelt. A jelölteknek előzőleg a MOB honlapján megjelent az önéletrajzuk és motivációs levelük, majd az eseményen személyesen, távolmaradás esetén videóban is bemutatkozhattak. A NOB és az Európai Olimpiai Bizottság Sportolói Bizottságának tagjai, Gyurta Dániel és Knoch Viktor automatikusan tagja a testületnek. Folytatás a szerdai elnökségi ülésen. A MOB Sportolói Bizottságának elnöke és egy további tagja egyben tagja lesz a MOB közgyűlésének is, utóbbiról a bizottság tagjai maguk döntenek. A bizottság elnökét a tagok maguk közül választják, de kizárólag a versenyzők által választottak köréből, ő pozíciójából adódóan a MOB elnökségének a tagja lesz. A voksolásra a 2021-es tokiói olimpián részt vett versenyzők voltak jogosultak. A mandátum a tokiói olimpia elhalasztása miatt 3 évre szól.