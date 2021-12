Németh Gyula: – Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés lesz, de nagyon boldogok vagyunk, hogy győztünk Diósgyőrben. Harmadik éve vezetem a csapatot, ám itt rendre alaposan megszenvedünk. Most is kőkeményen meg kellett dolgozni a három pontért. Úgy érzem, ezúttal a szerencsésebb csapat mi voltunk. A fiúk maximálisan teljesítették, amit kértem tőlük, nem csak most, hanem az egész félszezonban. Lesz még egy tavaszról előrehozott meccsünk, tesszük a dolgunkat, a DVTK tartaléknak pedig további sok sikert kívánunk a folytatásra.