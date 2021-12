– Az elmúlt időszak jó eredményeinek köszönhetően az öltözőbeli hangulattal nincs semmilyen problémánk – mondta Supka Attila, a kövesdi sárga-kékek vezetőedzője. – Elégedett vagyok a játékosok hozzáállásával, a fiúk az edzéseken és a mérkőzéseken is megcsinálják azokat a dolgokat, amiket kérek tőlük. Az eddigiek alapján viszont úgy látom, hogy az összpontosítás terén sokat kell még fejlődnünk. Zalaegerszegen például megelőzhettük volna a 11-es szituációt, ha egy kicsit jobban figyelünk. A támadó harmadban szintén élesebbnek kell lennünk, mert azokból a helyzeteinkből, amelyek előttünk adódtak, gólokat kellett volna szereznünk. Amennyiben ezeket kihagyjuk, akkor rendre nagyon nehéz mérkőzéseink lesznek. Abban bízom, hogy az FTC ellen senkit sem kell motiválni, mindenki tudja, hogy ellenfelünk milyen erőt képvisel. Meg kell szerveznünk a védekezésünket és a támadójátékunkat is, fontos, hogy ezek végig jól működjenek a találkozón: ha a védelmünk stabil lesz, és bátran felvállaljuk az akciók vezetését, akkor meglepetést okozhatunk. Figyelnünk kell arra, hogy az egy-egy elleni párharcokat minél nagyobb arányban nyerjük meg, az ütközéseink és labdaszerzéseink agresszívak legyenek, ezek jegyében bátor és pontos futballt kérek. A fővárosi csapatból nehéz kiemelni bárkit, hiszen két erős sora van, a kispadján is válogatott labdarúgók foglalnak helyet.