Mindössze 30 másodperc telt el, amikor Schlekmann bottal akasztott, emberfórjukat pedig 36 másodperccel később Galanisz révén értékesítették a diósgyőriek (0–1). A vendégek ezután is hengereltek: a 9. percben Vojtkó, a 11.-ben pedig újra Galanisz vágta a kapuba a korongot (0–3), és ezzel lekopírozták a Debreceni EAC elleni ligameccsük első harmadának első felét. A 12. percben Djumic még szépített (1–3), majd Kozmát magas bothasználat miatt két percre kiültették, az előnyt Mattyasovszky 24 másodperc alatt beváltotta (1–4). 15.21-nél a negyedik soros Szabad is betalált (1–5), a lila-fehérek vezetőedzője ekkor határozta el magát a kapusának leváltására, Bálizs helyett Farkas R.-t küldte be. Az első harmad végén kihúzhatták magukat a miskolciak, hiszen ember­emlékezet óta nem gyújtottak ötször lámpát a nyitószakaszban.