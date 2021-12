A második felvonásban 65 másodpercet kellett várni az első hálórezdülésre, Várkonyi nevéhez íródott be a vendégek első akciógólja (3–5). Nem jöttek be lövések sem itt, sem ott, mígnem Garancsyra jött ki a játék, és be is vágta a játékszert (4–5). Egyenlő felek küzdöttek a vízben, és mindkettő értékesítette soron következő emberfórját: a Szentesnél Mátyók (5–5), a PannErgynél Seman volt biztos végrehajtó (5–6). Az MVLC növelhette volna találatainak számát, azonban Biros elhibázott egy helyzetet.