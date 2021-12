– Ezúton is köszönetet szeretnék mondani a dr. Fülöp György vezette Tiszaújváros önkormányzatának a továbbra is legnagyobb támogatás nyújtásáért – hangsúlyozta Márkus Gergely. – Nagyon hálásak vagyunk az egyéni és az 1 százalékos felajánlásokért és a Tiszaújvárosi Triatlon Klub versenyszervezésből átcsoportosított támogatásáért is. Mindez együtt azt eredményezte, hogy tartani tudtuk a színvonalat, azaz az országos díjazott nettó 500 ezer, a tiszaújvárosi díjazott nettó 200 ezer forintos támogatást kap, az idén is. Továbbra is segíteni szeretnénk az olimpiára, paralimpiára is esélyes sportolókat. Idén Tokióban igazán sikeresen szerepeltek a mieink egyéniben és a most debütált mixváltóban. Az külön öröm számunkra, hogy Bragmayer Zsanett, Kovács Zsófia és Bicsák Bence szerepelt a korábbi díjazottjaink között, míg Tóth Tamásban a World Triathlon sportolói bizottságának elnökét is tisztelhetjük. Hozzájuk kapcsolódik legújabb kezdeményezésünk: olimpiai depókártyájukból és az általuk dedikált versenyfotókból készítettünk négy darab tablót, melyet online formában árverezésre bocsátunk, remélve, hogy mielőbb gazdára találnak a sportszerető cégvezetők vagy magánemberek körében. Az így befolyt összeget természetesen teljes mértékben az alapítvány vagyonának gyarapítására fordítjuk.