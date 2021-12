– Szentesen egy góllal, ­10–9-re nyertünk, de gyakorlatilag végig vezettünk – mondta Kis István, a miskolciak vezetőedzője. – A mérkőzés elejétől fogva csapatként működtünk, koncentráltan, fegyelmezetten pólóztunk. Bizonyos szakaszokban lehetett volna arra is esélyünk, hogy akár három találattal is ellépjünk, ez nem sikerült egy-két hiba miatt, de összességében nem panaszkodhatom a mutatott teljesítményre. Arra legfőképpen, hogy ezúttal 70 százalékos volt az előnykihasználásunk, ami egy kiváló szám. A fórok belövését minden edzésen gyakoroljuk, úgy tűnik, most nagyobb volt a játékosok önbizalma. A Szolnokról tudjuk, hogy milyen játékerőt képvisel, a második helyen áll a táblázaton, azonban ha hozzuk a szerdai formánkat, azt a hozzáállást, akaratot, és csapatszellemet, akkor játszhatunk velük is egy jó találkozót. Valamint tudunk készülni az évből még hátralévő három meccs­re, amelyeken inkább van, lehet esélyünk a győzelemre. Sélley-Rausher továbbra sem lesz, betegség miatt, míg Tő­zsér kézsérülést szenvedett, helyükön két utánpótlás játékos, Molnár Balázs és Fülöp Botond kap szerepet.