„Már maga a kijutás is „izgalmas” volt, a landolás pillanatáig nem is hittem el, hogy sikerül kijutnunk. Nagyon sok ellenőrzés és rengeteg papírmunka előzte meg a Las Vegas-i megérkezést. Összesen 28 órát utaztunk. Ez magával vonzotta az étkezés megoldásának kérdését, hiszen a megadott időben, az előre megszabott és kimért ételeket kellett ennem. Úgy oldottuk meg, hogy Lilla még otthon (Dunakeszin) mindent lefőzött, levákuumozott és így vittük magunkkal a rizst, a csirkét és a halat. Szerencsére egyik határellenőrzésen sem volt belőle probléma. Abból viszont már volt, hogy a szállodaszobában nem volt hűtő, így ott álltunk, hogy most mit fogunk csinálni a levákuumozott és kimért kajákkal. Megoldásként a kádat teletettük jéggel és abban hűtöttük őket. Amelyik vákuumozott csomag kibírta az utazást, az még 3 nap után is friss volt, volt azonban olyan, amelyiken engedett a vákuum és ki kellett dobni.”