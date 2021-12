– A válogatott világbajnoki selejtező mérkőzései következtében kapott szünet első hetében igyekeztünk a hiányosságainkat pótolni, az edzéseinken ezekre helyeztük a fő hangsúlyt – mondta Supka Attila vezetőedző, majd így folytatta: – A Vasas ellen felkészülési mérkőzést játszottunk, és érződött, hogy tompábbak vagyunk a kelleténél, de abban bízom, hogy az általunk elvégzett munkának meglesz a gyümölcse az előttünk álló időszakban. Jó bajnoki sorozatunknak köszönhetően megfelelő a játékosok önbizalma, és a fiúk hozzáállásával is maximálisan elégedett vagyok. Természetesen Zalaegerszegen is szeretnénk eredményesen szerepelni, és remélem, hogy pénteken este is folytatjuk a kiváló sorozatunkat. Nehéz dolgunk lesz, hiszen a dunántúli gárda hazai pályán nagyon erős, ráadásul keretét jó játékosok alkotják, ugyanakkor olyan hibapontjaik vannak, amelyek kihasználásával eredményesek lehetünk. Remélem, hogy a pályára kerülők a maximumot nyújtják a kilencven perc során, és olyan teljesítménnyel rukkolunk ki, amellyel pontot vagy pontokat szerzünk.