Gulácsi, Orbán, Bolla, Sallai, Kleinheisler, Kalmár, Sigér és Tamás M. is hiányzott a hazai keretből ilyen-olyan ok miatt, de a szövetségi kapitány igyekezett gondoskodni a megfelelő pótlásukról. Két olyan játékos is a kezdőcsapatban kapott helyet Marco Rossitól, aki korábban megyei csapatban is játszott: Szalai Attila 2017 és 2019 között a Mezőkövesd Zsóry FC mezét viselte, míg Vécsei Bálint Miskolcon született, és 2008-ig a Kazincbarcikai SC labdarúgója volt. Ahogyan az várható volt, a kezdéstől fogva labdabirtoklási fölényben volt a magyar együttes, és a 6. perc közepén Szoboszlai 14 méterről a bal alsó sarokba gurított (1–0). A tények kedvéért: a vendéglabdarúgók nagy része amatőr, legjegyzettebb két futballistájuk az olasz III. osztályban rúgja a labdát. A 13. percben óriásit védett a vendégek kapusa Schön lövésénél, közel volt tehát az előny megduplázása. Ami aztán a 22. percben következett be, amikor sokadszor hagyták szabadon a San Marinó-iak a honosított Negót a jobb oldalon, akinek a pontos centerezését követően Gazdag 7 méterről a kapuba továbbított (2–0). Nem meglepően a magyar alakulat nyomott, a passzok aránya 328/58 volt ekkor, kapura nem jelentett veszélyt a vendégcsapat.