A vendégek jól kezdték a nyitó szettet (1–3), és Veresék a folytatásban is tartották magukat, éppen ő támadott eredményesen, és nyitott ászt (4–7). Egy újabb vendéglátópontot követően Toronyai Miklósnak kellett megtörnie a játékot, hogy ez így nem mehet tovább, mert abból baj lesz, lehet. Hibákat hoztak a felek, illetve egyenlő elosztásban gyűjtötték a pontokat (7–10). Ez az ezt követő percekben is így zajlott, majd amikor Blázsovics rontott, 10– 14-nél megint a barcikai szakvezetőnek kellett időt kérnie. Moraes megmozdulásai adtak némi löketet a VRCK-nak, azonban annyit nem, hogy az „olló” kisebb legyen, sőt öttel megugrott a DEAC (13-18), alig hihetett a szemének a hajdúságiak trénere. Magukhoz képest nagyon jól játszottak a debreceniek (16–20), de 18–20- nál már nekik kellett szünetet kérni. Élesedett a harc, nagy hajrába kezdtek Bibókék, akiknél volt több csere is, sikerült a fordítás, 23–22-nél a Debrecen folyamodott pihenőért. 24–24- nél kezdődött az idegek harca (27–27), a következő két egység a Barcikáé lett (29–27).