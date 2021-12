A gólszerző a második félidőre nem is jött ki, korábbi kisebb sérülése miatt inkább pihentette őt Kondás Elemér vezetőedző. Ezt azonban a csapat gólveszélyessége nem sínylette meg, a fordulás után három percben belül, a már amúgy is eldőlt meccset végleg lerendezte a Diósgyőr. A 47. percben Zsolnai sarokrúgása után Horváth Z.-hez csorgott a labda, aki az az ötösön belül, a kapu jobb oldalába lőtt (4-0). Nem sokkal később Eperjesi adott be jobbról, a vendégek kapusa kiütötte ugyan a lasztit, de az érkező Könyves jobbról, 11 méterről a kapu bal oldalába bombázott (5-0). Volt még hátra ugyan 40 perc, de mindkét edző úgy gondolkodott, hogy ez a találkozó eldőlt, ezért hazai és vendég oldalon is hármas cseréket láthattunk. Újabb gólszerzési lehetőségek a piros-fehérek előtt adódtak, és bár a gólkülönbséget nem sikerült tovább javítani, Könyves lábában benne maradt még egy-két találat, remélhetőleg a szerdai, újabb bajnokira tartalékolta.