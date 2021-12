– A floridai tengerparti, a híres Orlandóhoz közeli városban eddigi karrierem legnagyobb eseményét zártam – mondta el az Északnak a többi között a civilben tiszaújvárosi tűzoltóként dolgozó versenyző. – Ez a megállapítás igaz a mezőnyre és a súlyokra is. Több számban is egyéni rekordot értem el az amatőr extrémsportolók legjelentősebb seregszemléjén. Például kocsicipelésben itthon négyszázharminc kilós lengősúlyt is vittem már, most majdnem négyszázhatvan várt rám. A folytatásban felhúzásban és vegyes pakolásban szerepeltem, utóbbi ment a legjobban, a hetedik legjobb idő lett az enyém. Amennyiben a rönknyomás során eljutok az ismétlésig, akkor a tizenötödik hely körül zárok.