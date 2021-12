A magyar bajnokság befejeződött, de az év végén szokásos „dzsembori” csak most következik. Veszprém környékén idén már 25. alkalommal rendezik meg a Mikulás Rallyt, a közönségszórakoztató murvás hétvége pedig ezúttal is népes mezőnyt vonultat fel. Ezen az eseményen az örömautózás, a felhőtlen jó hangulat, illetve a tesztelés kerülhet előtérbe. A versenyen rajthoz áll Juhász Csaba és Bencs Zoltán is, akik egy EVO X-es Mitsubishivel vágnak neki a viadalnak.