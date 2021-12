- Már a kvalifikáción is jól szerepeltünk, a máriapócsi superspeciálon a legjobb időt értük el a világbajnok párossal tizedre azonosat – tekintett vissza a rangos eseményre Velenczei Ádám. – Az első körben is jó volt a tempónk, nem hibáztunk egyszer sem, a defekt is elkerült minket, próbáltunk óvatosan, de tempósan közlekedni. Az abszolút hatodik helyen álltunk, a magyar értékelésben is a dobogón. A szombati utolsó szakasz, a mádi gyorsasági a szőlők között kerül megrendezésre, nagyon defektveszélyes ez a pálya. Az első tíz autóból hat páros kapott defektet. A balszerencse itt is mellénk állt. Egy levágban, egy gödörben nem csak defektünk lett, hanem a felni is azonnal eltört. Három kilométer volt még hátra, úgy voltunk vele, ha megállunk kicserélni, akkor vége a versenyünknek. Próbáltunk lejönni a szakaszról, de sajnos így is vége lett a további szereplésünknek. A futómű annyira megsérült, hogy amikor a szakasz végén lecseréltük a defektes kereket, akkor már láttuk, hogy nem fogja kibírni a szervizig. Ötven méter után kifordult a kerék, így a tervezettnél hamarabb kellett befejeznünk a szezont.