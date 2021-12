– Bízom a csapatban, képesnek tartom a srácokat arra, hogy első lépésként három vagy négy játszmában megmutassuk, hogy többre vagyunk képesek a múlt hetinél, illetve hogy az esetleges aranyszettben is föléjük kerekedjünk. Persze a játékosoknak is hinniük kell ebben, nem szabad mással foglalkozniuk, csak magukkal. Maximális koncentrációra van szükség, folyamatosan. Viszonylag sokat készülhettünk erre a meccsre, mert egy bajnokit, a Dunaújváros elleni idegenbeli meccset hazafelé Ausztriából letudtuk. Ez utóbbi mérkőzésen fontos volt a győzelem, de emellett próbáltam pihentetni néhány embert, és elsősorban a fiataloknak adtam lehetőséget. Az első játszmában éltek is ezzel, de a részsiker után lehet, hogy azt hitték, hogy megy ez zsigerből, végig. De nem. Hiába gondolták azt, hogy zsebben van a győzelem, máshogy alakult a mérkőzés, ezért a végén be kellett cserélnem a stabil kezdőembereket is. Hallottam olyan hangokat, hogy lenéztük a Dunaújvárost, de erről szó sincs, csak voltak, akiket pihentetni akartam a mostani összecsapásra.